Ubezpieczenie samochodu. Ceny OC znacznie spadają

Wygląda na to, że szczyt drożyzny w ubezpieczeniach mamy już za sobą. Jeszcze 2-3 lata temu stawki bardzo szybko poszły w górę i przez rok ta sama polisa dla tego samego kierowcy potrafiła być o ponad połowę droższa.

Ubezpieczenia: Polacy nie wiedzą, co podpisują

Te od początku pandemii dość znacząco spadły. Dotyczy to kierowców we wszystkich większych miastach, gdzie w porównaniu z lutym potrafi być nawet o 20-30 proc. taniej. Co jednak najistotniejsze - warto porównywać oferty. Różnice między poszczególnymi firmami potrafią sięgać nawet 100 procent.