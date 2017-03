Akcje PKN Orlen najdroższe w historii. Spółka zarobiła ponad 5 mld zł

Fot. materiały prasowe Orlen

5,26 mld zł zarobił koncern PKN Orlen w 2016 r. Zysk netto jest o 60 proc. wyższy w porównaniu 2015 r. - podaje spółka w opublikowanym raporcie finansowym.

Informacja przekazana przez PKN Orlen jest zgodna z wcześniejszym raportem kwartalnym, w którym spółka podała, że zysk netto za 2016 r. wyniósł 5,261 mld zł wobec 3,287 mld zł w 2015 r.

W raporcie finansowym PKN Orlen podaje, że zysk operacyjny wyniósł 7,532 mld zł wobec 4,34 mld w 2015 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,553 mld zł w 2016 r. wobec 88,336 mld zł rok wcześniej.

W związku z tak dobrymi wynikami, wiele wskazuje na to, że paliwowy koncern będzie w tym roku hojny dla akcjonariuszy. Władze spółki proponują, by na dywidendę została przeznaczona kwota w wysokości 1,28 mld zł. Oznacza to, że akcjonariusze z ubiegłorocznego zysku mogą dostać po 3 zł na każdą posiadaną akcję. W 2016 r. dywidenda (za 2015 r.) wyniosła 2 zł na akcję, a w 2014 (za 2015 r.) - 1,65 zł na akcję.

PKN Orlen proponuje 14 lipca 2017 roku jako dzień dywidendy oraz 4 sierpnia 2017 roku jako dzień jej wypłaty.

PKN Orlen jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r. Ostatnio kurs akcji spółki po raz pierwszy znalazł się na poziomie powyżej 100 zł. Tylko od początku roku akcje paliwowej spółki podrożały od jedną piątą, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy już o około 60 proc.

Kurs akcji PKN Orlen od początku 2016 r.