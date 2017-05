Komisja Europejska łamie wieloletnią zasadę. Dla Macrona

Fot. REUTERS

Francuzi wybierają dziś prezydenta. Komisja Europejska ma nadzieję, że wygra Emmanuel Macron. Bruksela zrezygnowała więc ze swojej wieloletniej zasady bezstronności i nieingerowania w przebieg wyborów.

Proeuropejski Emmanuel Macron rywalizuje w drugiej turze z Marine Le Pen, która zapowiadała referendum w sprawie członkostwa Francji w Unii Europejskiej i rezygnację ze wspólnej waluty.

Komisja Europejska już po pierwszej turze wyborów prezydenckich gratulowała Emmanuelowi Macronowi wyniku, a Jean-Claude Juncker życzył mu zwycięstwa w drugiej turze. Później jego rzecznik Margaritis Schinas tłumaczył zaangażowanie Komisji w wybory we Francji. - Jest tylko jeden wybór - między tym co stanowi istotę Unii, a destrukcją Europy - mówił rzecznik. "Patriota i Europejczyk" - tak z kolei nazwał Macrona główny, unijny negocjator do spraw Brexitu, Francuz Michel Barnier.

Pomysły Emmanuela Macrona na sprawy europejskie są częściowo zbieżne ze stanowiskiem Komisji. Jest on zwolennikiem wielu prędkości i wzmocnienia unijnych instytucji. Opowiada się natomiast zdecydowanie bardziej stanowczo niż Bruksela za utrzymaniem sankcji gospodarczych wobec Moskwy za agresję na Ukrainie.

