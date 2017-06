Nie będzie sankcji za nieprzyjęcie uchodźców. Przynajmniej na razie

Fot. Parlament Europejski

Unia nie nałoży na Polskę sankcji za nieprzyjęcie uchodźców - poinformował Gunther Oettinger, komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich. Przynajmniej na razie, bo "pojawiają się głosy, by takie mechanizmy istniały w kolejnym budżecie UE po 2020 r.".

Niemiecki polityk udzielił wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Dość jasno uciął w nim spekulacje, jakoby Polsce (oraz Czechom i Węgrom) groziły w najbliższych latach kary finansowe za nieuczestniczenie w relokacji uchodźców.

- Unijne fundusze są oparte na funkcjonujących już wieloletnich ramach finansowych i nie ma powiązania między wypłatami pieniędzy z polityki spójności czy funduszy strukturalnych a nieprzestrzeganiem pewnych zasad. W tym przypadku związanych z kryzysem migracyjnym - powiedział Oettinger.

Dość jasno dał więc do zrozumienia, że o żadnych karach nie może być teraz mowy. Przyznał jednak zarazem, że temat może powrócić przy kolejnym budżecie.

- Pojawiają się oczywiście głosy, aby takie mechanizmy istniały w kolejnym wieloletnim budżecie UE po 2020 r., ale dyskusja na ten temat jest dopiero przed nami - powiedział unijny komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich.

Czy Polska przyjmie uchodźców? Prezydent chce w tej sprawie referendum:

Oettinger tłumaczył, że wszczęcie procedury przeciwko Polsce było obowiązkiem Komisji Europejskiej.

- Analizy pokazały, że obecnie trzy kraje zachowują się w sposób sprzeczny ze zobowiązaniami UE - powiedział. I podkreślił, że "Polska, Czechy i Węgry w sposób zdecydowany sprzeciwiają się unijnym zasadom".

Procedura od zeszłego tygodnia

Komisja Europejska w środę formalnie wszczęła procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z "niewywiązywaniem się przez te państwa" z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Kraje te mają miesiąc na wystosowanie odpowiedzi do KE.

- Komisja wszczęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier. Powodem jest niewywiązywanie się tych państw z obowiązków ciążących na nich (...) w sprawie relokacji - poinformowała KE.

Według KE mimo ponawianych wezwań te trzy państwa nadal nie wywiązały się z podjętych zobowiązań.

- Wykazały też brak poszanowania dla swoich zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich - uważa KE. - Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu rozpoczęcia relokacji, Polska nie dokonała żadnej relokacji, a Czechy nie dokonały żadnej relokacji od sierpnia 2016 roku i od ponad roku nie podjęły żadnych nowych zobowiązań - poinformowała KE. Wezwała też wszystkie te kraje do rozpoczęcia relokacji.

"Nie mieliśmy wyboru"

W środę w tej sprawie wypowiedział się także Jean-Claude Juncker, szef KE. Przypomniał, że Polska, Węgry i Czechy od ponad roku nie przyjęły uchodźców w ramach programu relokacji i dlatego KE nie ma innego wyboru niż rozpoczęcie wobec tych krajów procedury o naruszenie prawa unijnego.

- Musimy zagwarantować, by państwa unijne wdrażały unijne prawo. Stale powtarzamy, że niektóre kraje powinny zrobić więcej w kwestii relokacji uchodźców. Jednak trzy - Polska, Węgry i Czechy - nie przyjęły ani jednego uchodźcy z Włoch czy Grecji. Od ponad roku w ogóle nie przyjmują uchodźców. To nie pozostawiło nam innego wyboru niż rozpoczęcie dziś procedury o naruszenie przez te kraje prawa unijnego - oświadczył Juncker w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Zaznaczył, że "nie jest to kwestia sankcji", lecz "przestrzegania prawa unijnego".

We wrześniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Grecji. Termin na zakończenie tych działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku.