Rząd podsumował Program Rodzina 500+. 2,56 mln rodzin otrzymało 19 mld zł

Program 500+ od 1 kwietnia 2016 r. do końca stycznia 2017 r. objął 3,82 mln dzieci z 2,56 mln rodzin. Rząd przeznaczył na ich wsparcie ponad 19 mld zł - wynika z raportu na temat Programu Rodzina 500+, który w poniedziałek opublikował resort rodziny.

Jak wcześniej zapewniała minister Elżbieta Rafalska nie będzie zmian kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z programu Rodzina 500+. To byłoby przedwczesne - zapewniała.

Cały raport #rodzina500plus z podziałem na województwa już na naszej www -> https://t.co/v1qxPGUtVK pic.twitter.com/GAybdlfQB3 -- Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 27 lutego 2017

Pieniądze otrzymuje 55 proc. dzieci w Polsce - większość mieszka w gminach wiejskich (63 proc.) i miejsko-wiejskich (58 proc.). Nieco mniej niż połowa (48 proc.) pochodzi z miast. Na wsi programem objętych jest 1,37 mln dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 0,96 mln, a w miastach 1,49 mln.

Od uruchomienia programu 500+ do polskich rodzin trafiło ponad 19 mld zł.

Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest na Mazowszu (ponad 552,5 tys.), Śląsku (ponad 382,7 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 378,6 tys.).

Wsparcie z rządowego programu trafia obecnie do 2,56 mln rodzin, ok. 360 tys. to rodziny wielodzietne, a ponad 388 tys. to osoby samotnie wychowujące dzieci. Świadczenie otrzymuje 699 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18. roku życia; rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest 1,5 mln, z trojgiem dzieci - 288 tys., z czworgiem - 53 tys., z pięciorgiem 13 tys., z sześciorgiem 5,6 tys., a z siedmiorgiem 278.

Rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, na które przyznano świadczenie 500+ jest 128,8 tys.

Świadczenia w formie rzeczowej zamiast pieniężnej przyznano w całym kraju w 727 rodzinom.

Niemal 40 proc. świadczeń wypłacanych jest po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko. To sumie 1,524 mln dzieci, z czego jedynacy to 699 tys. dzieci. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest 1,5 mln; z trojgiem dzieci - 288 tys., z czworgiem - 53 tys., z pięciorgiem prawie 13 tys., z sześciorgiem 5,6 tys., a z siedmiorgiem 278 - wynika z danych resortu.

Świadczenie wychowawcze otrzymuje 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci - w sumie na ten cel rząd wydał od początku istnienia programu 2,8 mld zł. Środki trafiają też do 128,8 tys. rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Rodzin wielodzietnych w programie jest 360 tys., a wydatki na ich wsparcie wyniosły 5,2 mld zł.

W raporcie zaprezentowano też szczegóły dotyczące realizacji Programu 500+ w każdym województwie.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.