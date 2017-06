Najbardziej wyczekiwana autostrada w Polsce. Wreszcie będzie przetarg na A1

Fot. Jan GRACZYNSKI

Miała być gotowa na Euro 2012, nie ma jej do dziś. Autostrada A1 między Tuszynem a Częstochową, bo o niej mowa, jest jedną z najbardziej wyczekiwanych dróg w Polsce. Dziś wreszcie ma być ogłoszony przetarg na budowę tej drogi.

- To bardzo wyczekiwana inwestycja, już od wielu lat - mówi minister Andrzej Adamczyk. - Mamy zgodę ministra finansów na uruchomienie środków o wartości bez mała 4 mld zł - wskazał. Przetarg będzie jednostopniowy. Ministerstwo spodziewa się, że robotnicy wejdą na plac budowy w kwietniu lub maju przyszłego roku. Samochody będą mogły pojechać nową autostradą prawdopodobnie w 2021 r.

GDDKiA nie wyklucza, że stanie się to nieco wcześniej, bo czas ukończenia prac będzie jednym z kryteriów wyboru wykonawcy. Nawierzchnia ma być wykonana z betonu cementowego, co ma zapewnić jej trwałość na ponad 30 lat.

Brakujący fragment A1 ma długość około 81 km. Jego budowa będzie podzielona na pięć odcinków.

Minister Adamczyk już w październiku zapowiadał, że przetarg na A1 będzie ogłoszony do końca zeszłego roku. Teraz tłumaczy, że nie traktuje tych kilku miesięcy poślizgu jako opóźnienia. - Proszę mi wierzyć, że żaden z tych tygodni nie został zmarnowany - zapewnił w odpowiedzi na pytanie money.pl. Przyznał, że ministerstwo "przeliczyło się z czasem, jeśli chodzi o procedury", a czas ten został poświęcony m.in. na rozmowy z ministrem finansów.

Ruch między Tuszynem a Częstochową jest szacowany na 30-45 tysięcy samochodów na dobę. To dużo i stawia ten fragment A1 jest wśród najpilniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Brakująca autostrada ma spinać Pomorze i centralną Polskę z S8 z Warszawy i A1 na Śląsku, a także, dzięki A4, z miastami w południowej Polsce.

Przypomnijmy, że nawet jeśli budowa ruszyłaby natychmiast, to inwestycja w najlepszym razie będzie opóźniona o dziewięć - dziesięć lat.

A1 miała być gotowa na rozgrywane w Polsce i na Ukrainie Euro 2012. To jedyna polska autostrada o przebiegu południkowym, z północy na południe. W eksploatacji jest 430 km trasy - czyli od Pruszcza Gdańskiego do Piotrkowa Trybunalskiego oraz od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W środku zieje dziura.

Najpierw konsorcjum, które miało budować brakujący fragment, nie dopięło finansowania i koncesja wygasła. Ustalono więc, że autostrada powstanie w systemie tradycyjnym z pieniędzy budżetowych. O ile fragment między Pyrzowicami a Częstochową zyskał status "w realizacji", o tyle między Częstochową a Tuszynem nadal nie dzieje się nic. Pomysłu na feralny odcinek szukał także poprzedni rząd.

