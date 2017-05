Wielki atak hakerów w Europie. BBC ostrzega: kolejny w każdej chwili

Fot. Yuri Samoilov / Flickr (CC BY 2.0)

BBC ostrzega przed kolejnym atakiem cyberprzestępców. Według analiz brytyjskiego nadawcy cybernetyczni włamywacze, którzy w piątek przeprowadzili globalny atak żądając okupu, mogą ponownie zaatakować w każdej chwili.

Hakerzy wpuszczali do komputerów złośliwe oprogramowanie, które szyfrowało dane. W zamian za ich ponowne udostępnienie domagali się pieniędzy - co najmniej trzystu dolarów za każdy komputer czy system operacyjny. Zgłoszono 125 tysięcy takich blokad w ponad stu krajach.

Według BBC na trzy konta prawdopodobnie powiązane z hakerami trafiło ponad 22 tysiące funtów. To ponad sto dziesięć tysięcy złotych. Pragnący zachować anonimowość brytyjski informatyk, który pomógł powstrzymać atak, mówi, że to nie koniec działań cyberprzestępców. - Oni nie mają powodu, by przestać. Mogą z łatwością zmienić trochę kod programu i zacząć od początku, całkiem możliwe, że już w poniedziałek rano.

Eksperci radzą, by przede wszystkim instalować na komputerach najnowsze aktualizacje, nie otwierać podejrzanych linków i nieznanych plików, które przychodzą w mailach oraz zaopatrzyć się w najnowsze systemy operacyjne.

IAR