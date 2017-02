CBA w Elektrowni Szczecin. Są zatrzymania za korupcję

Fot. AGENCJA SE/East News

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego ze Szczecina zatrzymali 12 osób, w tym biznesmena i pracowników Elektrowni Szczecin, w śledztwie dotyczącym korupcji przy dostawach biomasy do elektrowni. Na gorącym uczynku, w momencie przyjmowania 50 tysięcy złotych łapówki, złapany został dyrektor do spraw energii.

CBA ustaliło, że transporty dostarczane przez firmę zatrzymanego biznesmena do elektrowni wcale nie zawierały biomasy, tak jak to było w umowie. Pracownicy zakładu w zamian za łapówki mieli jednak poświadczać, że ciężarówki były wypełnione biomasą. Przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa złej jakości.

Wstępne ustalenia wskazują na spowodowanie tym procederem wielomilionowych szkód na szkodę Polskiej Grupy Energetycznej. W wyniku przeszukań zarekwirowano około miliona złotych w gotówce, w tym ponad 100 tysięcy złotych w pomieszczeniach służbowych pracowników Elektrowni Szczecin.

CBA podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Wśród 12 zatrzymanych przez CBA jest między innymi dyrektor ds. energii - główny inżynier Elektrowni Szczecin. Zatrzymano go na gorącym uczynku podczas przyjęcia 50 tys. łapówki. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ok. 1 mln zł gotówce.

Jak powiedział Maciej Jóźwiak z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, siedmiu zatrzymanym osobom prokuratura przedstawiła już zarzuty działalności o charakterze korupcyjnym i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują na wielomilionowe szkody spółki Skarbu Państwa Polskiej Grupy Energetycznej.

