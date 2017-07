CCC coraz bliżej Reserved. Przychody w górę prawie o połowę

Fot. Bartosz Wawryszuk

Przychody właściciela sieci sklepów Reserved rosły w czerwcu, ale nieporównanie wolniej niż sieci obuwniczej CCC. Te były wyższe niż rok temu o aż 46,4 proc. Różnica skali działalności obu firm jest coraz mniejsza.

Przychody grupy CCC za czerwiec wyniosły ponad 376 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o aż 46,4 proc. Spółka chwali się przy tym nie tylko dynamiką rozwoju sprzedaży w sklepach stacjonarnych, ale przede wszystkim wynikami internetowego eobuwie.pl.

Obroty wirtualnej części CCC wyniosły 51 mln zł w czerwcu i były wyższe niż rok temu o aż 118 proc. To oznacza, że już co siódma złotówka obrotów grupy CCC uzyskiwana jest w internecie. Dynamika sklepów stacjonarnych osiągnęła jednak też dość wysoki poziom, bo 35,9 proc. a przychody wynosiły 308 mln zł.

Tymczasem największa w Polsce sieć modowa, czyli grupa LPP (Reserved, House, Cropp, Sinsay, Mohito) spowolniła rozwój, osiągając w czerwcu 627 mln z przychodów. To wynik co prawda lepszy o 13 proc. niż rok wcześniej, ale rok temu tempo było 21-procentowe.

LPP podbija niemiecki rynek. Nowy flagowy sklep Reserved w Berlinie

Łączna powierzchnia sieci sklepów wszystkich marek właściciela Reserved wzrosła w ciągu roku o 7 proc. do 933 tys. metrów kwadratowych. Skoro przychody wzrosły o 13 proc. a powierzchnia o 7 proc. to oznacza, że efektywność sklepów wzrosła. Nie tylko sprzedaż na metr kwadratowy jednak była lepsza, ale i marże - te skoczyły z 47 proc. do 52 proc. zysku na sprzedaży.

Spółka jest importerem odzieży, produkowanej głównie w Chinach, więc służyło jej umocnienie złotego do dolara obserwowane w pierwszej połowie roku. Właściciel Reserved nie bardzo jednak wierzy w utrzymanie się takiej sytuacji, więc postanowił od trzeciego kwartału zabezpieczać się przed zmianami kursu walutowego złotego do dolara.

Przy wykorzystaniu kontraktów forward zabezpieczać będzie 70 proc. płatności w dolarze.

Grupa LPP podobnie jak CCC chwali się wzrostem sprzedaży internetowej. Przychody nie są jednak tak duże, jak w sklepie CCC. Wyniosły 34,3 mln zł w czerwcu i w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły o 105 proc.