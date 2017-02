Inwestycja w ziemię wciąż się opłaca, ale to lokata długoterminowa

Fot. Bartosz Wawryszuk

Ustawa rolna wprowadzona przez rząd PiS niemal całkowicie zatrzymała handel ziemią rolną. Kwitnie natomiast rynek gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Ziemia, to wciąż dobra inwestycja, do której zachęcają inwestorów rosnące ceny gruntów, przyznają eksperci. - Mazowsze, wbrew pozorom, nie jest najdroższe - zauważa Daniel Puchalski dyrektor firmy doradczej JLL.

- Miniony rok okazał się bardzo dobrym dla większości inwestycji w grunty. Nie słabnie duże zainteresowanie terenami pod zabudowę mieszkaniową, zwłaszcza w dużych miastach. Popularnością cieszą się też grunty pod realizację inwestycji hotelowych i parków handlowych - wylicza w rozmowie z WP money Daniel Puchalski dyrektor firmy doradczej JLL.

Polacy chętnie kupują ziemię pod budowę domów, a deweloperzy intensywnie inwestują w grunty pod zabudowę wielorodzinną. Hossa na rynku pierwotnym trwa już trzeci rok z rzędu. I jak wskazuje ekspert, pierwsza połowa 2016 roku dla wielu deweloperów okazała się pasmem sukcesów zakończonych rekordowymi wynikami sprzedaży, a w ciągu trzech kwartałów 2016 niektórzy z nich sprzedali tyle mieszkań ile w całym 2014 roku.

W skali całego kraju, przeciętna powierzchnia działki kupowanej pod zabudowę to 1700 mkw. W dużych miastach wielkość kupowanych działek jest oczywiście mniejsza i na ogół nie przekracza 1100 mkw.



Rosnące ceny i nisko oprocentowane lokaty bankowe, sprawiają, że kupno nieruchomości wciąż traktowane jest jako najlepsza lokata kapitału, wykazują analitycy JLL.

Polska przyciąga również inwestorów zagranicznych, dla których nasz rynek mieszkaniowy jest jednym z bardziej atrakcyjnych w Europie. Największe zainteresowanie wykazywali deweloperzy z Ukrainy, krajów skandynawskich oraz z Turcji, czytamy w raporcie Rynek gruntów inwestycyjnych 2016 JLL.

Najtaniej pod Łodzią

Ceny gruntów po zabudowę mieszkaniową w miastach wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, ale - jak podkreślają eksperci JLL – do szczytów z 2007 roku im daleko.

Odpowiednia ziemia na terenie aglomeracji średnio jest ponad trzy razy droższa niż wiejska działka o tej samej powierzchni - wynika ze najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego omawianych przez portal rynekpierwotny.pl.

Koszty zakupu działki pod zabudowę mieszkaniową, czyli na przykład postawienie domu, są bardzo zróżnicowane ze względu na województwa. – Mazowsze jednak, wbrew pozorom, nie jest najdroższe. Znacznie wyższe ceny są Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce – podkreśla Puchalski. Potwierdzają to dane GUS za rok 2015, według których na zakup metra kwadratowego takiej działki na Mazowszu trzeba było przeznaczyć 54,1 zł.

Najniższe ceny notowane były w województwie łódzkim, gdzie za metr kwadratowy gruntu trzeba było zapłacić 25,6 zł. Mimo tego, jak zaważa Rynek Pierwotny, Łódź nie przyciąga zbyt wielu osób budujących nowe domy i deweloperów w przeciwieństwie do stolicy Dolnego Śląska. Okolice Wrocławia to najdroższe grunty w Polsce. To tam średnia cena sięga 106,9 zł/mkw.

Ziemia nie dla wszystkich

Jak przypomina Daniel Puchalski, ubiegły rok to liczne zmiany przepisów, które pośrednio, albo bardzo wprost wpłynęły na rynek gruntów inwestycyjnych. Pozytywnym rozwiązaniem, które przyniosło liczne ułatwienia i uproszczenia, m.in. dla inwestorów budowlanych była zmiana przepisów "Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców". Jednak rok 2016 przyniósł również daleko idące obostrzenia i utrudnienia w handlu ziemią rolną.

Jak pokazują dane GUS z 2015 roku, użytki rolne stanowiły ponad połowę obrotów rynkowych. Średnia cena ziemi wynosiła około 6 zł za metr kwadratowy – wynika z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości.

- Ta ustawa rolna nie tylko zatrzymała rynek tych gruntów, ale wręcz wbiła bieg wsteczny w inwestycjach w grunty – stwierdza twardo dyrektor JLL.

Przypomnijmy, że od maja 2016 roku ziemię rolną kupić mogą tylko rolnicy indywidualni. Na sprzedaż innej osobie albo firmie musi wyrazić zgodę Agencja Nieruchomości Rolnych. Nowymi przepisami, na 5 lat wstrzymano również sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych.



To sprawiło, że liczba chętnych na zakup ziemi po wejściu w życie ustawy znacząco spadła. Jak zaobserwowali analitycy, deweloperzy nierzadko rezygnowali nawet z podejmowania analizy nieruchomości, jeśli tylko zachodziły jakiekolwiek przesłanki wskazujące na możliwość podlegania gruntu pod przepisy nowej ustawy.

- Procedura uzyskania zgody ANR jest długa i skomplikowana, co skutecznie odstrasza wielu inwestorów – mówi Daniel Puchalski. Dodatkowo ogólna definicja nieruchomości rolnej wzbudza liczne wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów. A te są kluczowe, gdyż nowe prawo zakłada unieważnienie umowy sprzedaży, jeśli okaże się, że jej postanowienia naruszają ustawę.

Niepewność inwestycji spowodowała, że zarówno Polacy, jak i inwestorzy zagraniczni, porzucili próby kupna ziemi rolnej. Mimo nawet atrakcyjnej ceny tych gruntów. Niska aktywność rynku sprawiła, że ceny pod koniec pierwszej połowy roku 2016 roku zostały zamrożone, a następnie wykazywały tendencję spadkową, wynika z raportu.

Jak przekonuje ekspert, inwestycja w polską ziemię wciąż się jednak opłaca. Grunty to zwykle skuteczna tarcza antyinflacyjna dla inwestora. Jednak, jak podkreśla Puchalski, ziemia to lokata długoterminowa.