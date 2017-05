CI Games spółką groszową. Akcje w dół o 10 proc.

Fot. CI Games

Oceny recenzentów i użytkowników gry Sniper: Ghost Warrior 3, czyli najnowszej produkcji CI Games, nie rosną. Wśród akcjonariuszy spółki robi się nerwowo. Pozbywają się akcji. W środę kurs zszedł poniżej 1 zł i w ten sposób spółka dołączyła do „groszowych”.

Akcje Ci Games spadły w środę o 9,9 proc. kończąc notowania na poziomie 91 gr. To najniżej od prawie dokładnie dwóch lat. Spółką groszową CI Games była ostatnio w latach 2014-2015, czyli po średnio udanej premierze drugiej części Sniper: Ghost Warrior.

Notowania akcji CI Games w środę





Budżet trzeciej odsłony serii, wynosił 40 mln zł a drugie tyle miało być wydane na reklamę. Jedyne informacje jakie dotąd przekazano o sprzedaży tytułu, to że po premierze 25 kwietnia w dwa tygodnie kupiło go 250 tys. klientów z 700 tys. dotychczasowego nakładu. Poprzednie części sprzedały się jednak w 6,7 mln egzemplarzy.

Inwestorzy z konieczności opierają swoje wyceny firmy na notowaniach w serwisach branżowych. W metacritic.com ocena recenzentów na poziomie 56-57 pkt. na 100 pkt. możliwych to nie jest wysoko. Poprzednie części miały jednak jeszcze gorsze recenzje - odpowiednio 45 i 52 pkt.

Niby teraz jest lepiej, ale dotychczasowy największy sukces CI Games - Lords of the Fallen (7 mln sprzedanych kopii) - miał oceny na poziomie 73 pkt. To co napiszą krytycy przekłada się na decyzje zakupowe.

Inwestorów niepokoi najbardziej brak konkretnych informacji ze spółki, co sugeruje, że wieści mogą nie być dobre. Do tego doszła jeszcze wiadomość o stracie 5,9 mln zł w pierwszym kwartale.

Strata wynika m.in. z wydatków na marketing trzeciej części Snipera - poszło na to 7,1 mln zł. Co prawda był to okres przejściowy w spółce, pomiędzy premierami, ale kolejna negatywna informacja źle wpłynęła na zszargane nerwy jej akcjonariuszy.

Gra "Sniper Ghost Warrior 3" miała podreperować finanse CI Games. Polska spółka od początku 2015 roku zaliczyła osiem z rzędu kwartałów przynoszących straty. Łącznie była pod kreską ponad 30 mln zł.

Gry z serii "Sniper" to jedno z dwóch podstawowych źródeł przychodów firmy CI Games (drugim jest gra "Lords of The Fallen"). Pierwsza część sprzedała się w 3,6 mln egzemplarzy. Druga miała trochę mniejszą klientelę - niecałe 2 mln graczy. Trzecia odsłona była zapowiadana jako bardziej wyrafinowana technicznie i spółka zaangażowała w nią dużo środków, które miały się szybko zwrócić.