Czy oszczędzać i jak skutecznie to robić?

Marek, pracownik jednego z warszawskich biur nieruchomości. 35 lat, dobrze zarabia, stać go na codzienne przyjemności, czesne za szkołę dziecka i kredyt na mieszkanie, a raz w roku na wakacje za granicą.

– Przez pierwsze lata samodzielności nauczyłem się żyć od pierwszego do pierwszego. Pieniądze na moim koncie traktowałem trochę jak wroga, którego mogę pokonać wydając wszystko, niezależnie od tego, ile by ich tam było – wspomina.

Od trzech lat Marek co miesiąc, zaraz po otrzymaniu pensji, przelewa pewną kwotę na konto oszczędnościowe i jak podkreśla - dzięki tym regularnym, wcale nie jakimś wysokim wpłatom, udało mu się już odłożyć trochę pieniędzy.

Finansowy spokój

– Ustaliłem sobie minimum, które musi trafić na to konto, czasem udawało mi się odłożyć nawet trochę więcej. Nie oszczędzam na jakiś konkretny cel czy na czarną godzinę, cenię sobie po prostu finansowy spokój, który dają mi te pieniądze. Konto oszczędnościowe było najlepszym wyborem, bo cały czas mam dostęp do swoich pieniędzy.

Ale czy konto oszczędnościowe to na pewno dobry wybór? Czy może warto wybrać całkiem inne rozwiązanie?

– Wydaje się, że w tej chwili najlepszym pomysłem jest właśnie skorzystanie z oferty kont oszczędnościowych – mówi Łukasz Malinowski, dyrektor Biura Kont Osobistych w Getin Noble Banku i dodaje – Taka forma oszczędzania jest wygodniejsza niż na przykład lokata bankowa, ponieważ przez cały czas będziemy mieć dostęp do zgromadzonych pieniędzy oraz możliwość swobodnych wpłat i wypłat środków, bez obawy o utratę odsetek.

Jak pokazują badania, coraz więcej młodych Polaków dostrzega korzyści, jakie dają im oszczędzanie i oszczędności. – Do naszego banku przychodzi coraz więcej klientów zainteresowanych ofertą kont oszczędnościowych. Często jest tak, że nawet gdy nie zarabiamy dużo, właśnie dzięki regularnym wpłatom na takie konto, stać nas na różne, czasem niespodziewane wydatki. I właśnie chodzi o ten komfort i spokój jaki dają oszczędności – podkreśla Łukasz Malinowski.

500 plus pomaga w oszczędzaniu

Z wewnętrznych badań przeprowadzonych na zlecenie Getin Noble Banku jesienią ubiegłego roku jasno wynika, że Polacy zmienili w ostatnim czasie swoje podejście do tego zagadnienia i coraz chętniej myślą o odkładaniu pieniędzy nie tylko na czarną godzinę, ale także doceniają stabilizację, jaką dają oszczędności. Bez wątpienia wzrost zainteresowania ofertą kont oszczędnościowych to także efekt rządowego programu 500 plus. – Część klientów ma dodatkowe środki, które zamiast „przejadać”, chce zostawić i odłożyć. To bardzo odpowiedzialne podejście do dysponowania pieniędzmi i cieszę się, że taki trend jest zauważalny – podkreśla ekspert Getin Noble Banku.

Skuteczne oszczędzanie

Jeszcze niedawno najbardziej popularne było odkładanie pieniędzy do przysłowiowej skarpety czy skarbonki. Środki gromadzone w ten sposób nie zarabiają, a co gorsza ich wartość z każdym dniem tak naprawdę maleje, choćby o wskaźnik inflacji. Podobnie dzieje się z pieniędzmi na zwykłym koncie osobistym. Dlatego lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest konto oszczędnościowe. Jednym z najwyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych może pochwalić się Getin Bank, który oferuje nowym klientom 2,5 proc. w skali roku. Promocja trwa 4 miesiące i dotyczy kwoty do 100 tys. zł. Dobrym nawykiem jest przelanie określonej sumy na takie konto tuż po otrzymaniu wynagrodzenia.

Na koniec dobra wiadomość. Odkładanie nie musi oznaczać, że trzeba rezygnować ze wszelkich przyjemności i wszystkiego sobie odmawiać. Wręcz przeciwnie. Oszczędzanie przyniesie nam korzyści nawet wtedy, gdy będziemy regularnie odkładać niewielkie kwoty.

