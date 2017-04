Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła ważną decyzję

Fot. Witold Rozbicki/REPORTER Adam Glapiński, prezes NBP

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że kredyty pozostaną rekordowo tanie. Jednocześnie posiadacze lokat w bankach nie mają co liczyć na wyższe zyski.

Jak podaje Narodowy Bank Polski, RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych - oznacza to, że główna stopa referencyjna pozostanie na rekordowo niskim poziomie 1,5 proc., depozytowa - 0,50 proc. i lombardowa - 2,50 proc.

Po raz ostatni RPP zdecydowała się na zmianę stóp procentowych w marcu 2015 r. Wtedy główna stopa referencyjna została obcięta z 2 do 1,5 proc. Została wówczas zakończona cała seria cięć stóp, trwająca od 2012 r. - w ten sposób główna stopa procentowa spadła aż z poziomu 4,75 proc.

RPP nie spieszy się z podwyżkami stóp

Obecna decyzja RPP była zgodna z wcześniejszymi prognozami ekonomistów. Żaden nie zakładał podwyżki.

Taki scenariusz można było założyć już po lekturze protokołu z ostatniego posiedzenia RPP. Członkowie RPP w większości uznali, że wskaźnik inflacji wciąż jest na bezpiecznym poziomie, a to oznacza, że nie ma konieczności szybkiej podwyżki stóp procentowych.

"Członkowie Rady podkreślali, że - zgodnie z marcową projekcją inflacji - po istotnym wzroście w pierwszych miesiącach br. dynamika cen w kolejnych kwartałach ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. (...).

Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione na bieżącym posiedzeniu. Rada oceniła, że biorąc pod uwagę bieżące dane i prognozy, w tym marcową projekcję inflacji, ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone. (...).

Większość członków Rady wskazywała, że - w świetle dostępnych informacji - także w nadchodzących kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP" - czytamy w protokole RPP.

Stopy niskie nawet do końca 2018 roku

Co ciekawe, o ile jest dość jasne, że RPP nie zmieni poziomu stóp procentowych podczas najbliższych posiedzeń, to coraz więcej ekonomistów skłania się ku scenariuszowi, że podwyżek nie zobaczymy nawet do końca przyszłego roku.

"Adam Glapiński powtórzy, że nie widzi powodów do rozważania podwyżek stóp NBP w tym roku (a może nawet w przyszłym), ponieważ wzrost inflacji na początku br. generowany był czynnikami zewnętrznymi, które obecnie słabną. Wstępne dane o marcowej inflacji będą zapewne wykorzystane jako argument potwierdzający, że wzrostowy potencjał CPI się wyczerpuje" - uważają ekonomiści BZ WBK.

Rzeczywiście, ostatnie dane o inflacji w Polsce pokazały, że prognozy wskazujące na jej bardzo wyraźny skok mogły być nieco przesadzone. Obecnie ekonomiści z NBP zakładają w projekcji, że ceny wzrosną w tym roku o 2 proc. (CPI r/r) i również o 2 proc. w 2018 r. (CPI r/r). Inflacja ma przyspieszyć do 2,3 proc. (CPI r/r) dopiero w 2019 r., co daje RPP czas na decyzję o podwyżce stóp.

Złoty może się jeszcze osłabić

Brak decyzji o podwyżce stóp procentowych oznacza, że na razie Polacy mogą zapomnieć o oprocentowaniu lokat w bankach, które przyniosłoby im satysfakcjonujące zyski - obecnie większość depozytów bankowych nie pozwala zarobić więcej niż 2 proc. w skali roku, co oznacza, że często nawet nie chronią one oszczędzających przed inflacją. Niskie stopy procentowe w najbliższych miesiącach nie będą również czynnikiem sprzyjającym umocnieniu złotego.

W tym samym czasie, gdy RPP wstrzymuje się z podwyżkami, bank centralny w USA już zdecydował w tym roku o jednej podwyżce, a prognozy wskazują na kolejne 2 lub nawet 3 w tym roku. Pozwala to wskazywać, że najbliższe miesiące będą sprzyjać wyraźnemu umocnieniu dolara w stosunku do złotego - Marek Rogalski, analityk walutowy z DM BOŚ, uważa, że na koniec pierwszego półrocza dolar będzie kosztował około 4,11 zł.

Notowania złotego wobec głównych walut od początku roku