Wenezuela dała pół miliona dolarów na inaugurację Trumpa. Amerykańska spółka naftowa w rękach Rosjan?

Pogrążona w ostrym kryzysie gospodarczym Wenezuela przekazała w grudniu zeszłego roku pół miliona dolarów na inaugurację Donalda Trumpa - wynika z informacji amerykańskiej Federalnej Komisji Wyborczej. Pieniądze zostały przekazane za pośrednictwem kontrolowanej przez Caracas spółki naftowej.

Jak informuje serwis CNN Money, suma wpłacona przez Citgo Petroleum, amerykańską spółkę zależną wenezuelskiego państwowego koncernu PDVSA, przekracza łączną kwotę wpłat dokonanych przez trzech amerykańskich gigantów: Pepsi, Verizona i Walmarta.

Choć w kontekście finansów państwa kwota pół miliona dolarów wydaje się symboliczna, darowizna na inaugurację amerykańskiego prezydenta-miliardera wygląda fatalnie w obliczu trawiącego Wenezuelę kryzysu gospodarczego, który w dramatyczny sposób odbija się na warunkach życia mieszkańców tego kraju.

Przez Wenezuelę przetacza się fala masowych i niezwykle gwałtownych protestów społecznych przeciw rządom Nicolasa Maduro, kontynuatora linii politycznej nieżyjącego prezydenta Hugo Chaveza. Rząd przeciw manifestantom wysyła zbrojne oddziały policji, dlatego bilans starć jest bardzo krwawy - zmarło co najmniej 5 osób, a wiele jest rannych.

Jeśli Maduro liczył na to, że przekazanie pieniądzy na inaugurację Trumpa zapewnią mu przychylność nowego lokatora Białego Domu, jego plan się nie powiódł. W lutym amerykański prezydent spotkał się z żoną skazanego na 14 lat więzienia opozycjonisty Leopoldo Lopeza i wezwał władze wenezuelskie do jego uwolnienia.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al