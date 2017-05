Dowód w komórce odpalony. Minister zrobiła sobie prezent urodzinowy

Fot. Rafal Guz/ PAP

- Dowód w komórce ma już ponad stu użytkowników - chwali się Ministerstwo Cyfryzacji, które właśnie odpaliło pilotażowy program w kilku miastach. Akurat na 50. urodziny minister Anny Streżyńskiej. Dzięki temu nie trzeba będzie nosić przy sobie dokumentów. Wystarczy telefon.



- Dzisiaj są moje urodziny i mDokumenty to najlepszy prezent, jaki mogłam otrzymać - mówiła podczas czwartkowej konferencji szefowa resortu cyfryzacji. Te mDokumenty to usługa, dzięki której można będzie uzyskać dostęp do swych dokumentów - również potwierdzających tożsamość, takich jak np. dowód osobisty - przez telefon komórkowy. Pilotaż, który ruszył w czwartek, umożliwia korzystanie z nich w Łodzi, Koszalinie, Nowym Wiśniczu i Ełku.

Ministerstwo traktuje program przyszłościowo. Przywołuje dane, że Polacy mają już ponad 19 mln smartfonów. Korzysta z nich ponad 60 proc. obywateli. Dlatego przez komórkę będzie można zyskać dostęp do coraz większej liczby dokumentów. W pierwszym etapie - prawdopodobnie do września - będzie można korzystać z mobilnego dowodu osobistego. Do końca roku będzie jeszcze mobilne prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta i potwierdzenie polisy OC.

Zobacz także: E-Dowód i mDokumenty. Nowe usługi cyfrowe dla Polaków

Sam pilotaż ma pokazać, jak mDokumenty działają w praktyce, pomóc przetestować zastosowane rozwiązania oraz zebrać opinie użytkowników. Na razie będzie można skorzystać z mogilnych dokumentów tylko w urzędach gmin. Do załatwienia sprawy ciągle trzeba będzie mieć tradycyjny dokument. Z czasem jednak możliwości ma być coraz więcej. Resort chce, by poza kontaktami z administracją państwową i policją, mobilne dokumenty można było wykorzystywać też na przykład na poczcie, w banku, u operatora telekomunikacyjnego, w bibliotece czy wypożyczalni.

- Mam nadzieję, że w 2018 roku będę mogła wychodzić z pracy, mając w kieszeni telefon z dowodem osobistym, ubezpieczeniem OC, może nie będę jeszcze otrzymywać wtedy emerytury, ale gdyby tak było, to miałabym też kartę emeryta - mówiła kilka miesięcy temu Streżyńska.

Te zapowiedzi są jak najbardziej aktualne. Według harmonogramu, który przedstawiło w czwartek ministerstwo, dowody osobiste przez komórkę mają być w pełni wdrożone we wrześniu, a prawa jazdy, dowody rejestracyjne samochodów i potwierdzenie OC do końca roku. Legitymacje studenckie i karty miejskie mają działać przez telefon w pierwszym kwartale przyszłego roku, legitymacje szkolne i karty dużej rodziny w połowie 2018 r. Resort zakłada, że w przyszłym roku przez komórkę będzie można też mieć dostęp do karty emeryta.

Jak to ma działać w praktyce? Nie będziemy mieli w telefonie żadnych danych, bo te pozostaną w państwowych rejestrach. W urzędzie zamiast pokazywania plastikowego dowodu będziemy podawali swój PESEL albo numer telefonu. System wyśle do nas SMS z jednorazowym kodem - podobnie działa to w przypadku kodów autoryzacyjnych z banku albo operatora komórkowego. Podajemy urzędnikowi kod, a on zyskuje dostęp do naszych danych.

Żeby korzystać z mDokumentów, trzeba założyć profil zaufany, zalogować się na stronie obywatel.gov.pl i podać swój numer telefonu. Ministerstwo zapewnia, że system i nasze dane są całkowicie bezpieczne.

Dzięki temu nie trzeba będzie nosić przy sobie dokumentów. Trzeba je będzie jednak nadal posiadać. Korzystanie z mDokumentów nie będzie obowiązkowe. Jeśli ktoś woli plastik od smartfonów, to nie będzie przymuszany do zmiany przyzwyczajeń. Plastikowy dowód nadal będzie potrzebny przy przekraczaniu granicy. mDokumenty będą działały tylko na terenie kraju.