Blisko 150 mld zł na drogi. Ministerstwo zwiększa limit finansowy

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło w środę zaktualizowaną listę inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych. Weszła do niego m.in. autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej i Via Carpatia z zadaniami wspierającymi ten korytarz.

Łączna wartość przewidywanych wydatków na zadania inwestycyjne zapisane w Programie Budowy Dróg Krajowych będzie wynosić około 149,5 mld zł. Na wartość tę składają się wydatki w ramach limitu dostępnego dla perspektywy 2014-2020 (135 mld zł) oraz wydatki w ramach limitu dostępnego dla perspektywy 2007-2013 (14,5 mld zł) - wynika z zapisów w programie.

Ostateczna wartość wydatków w Programie wynikać będzie z końcowej wartości zrealizowanych zadań (na skutek rozstrzygnięcia postępowań przetargowych bądź opracowania kosztorysów inwestorskich po wyborze wariantu przebiegu drogi, przyjęciu określonych rozwiązań technicznych lub systemu realizacji inwestycji)" - napisano w Programie Budowy Dróg Krajowych.

W dokumencie zastrzeżono, że przekroczenie sumy wydatków ponad kwotę około 149,5 mld zł, wymaga akceptacji Rady Ministrów.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło w środę zaktualizowaną listę inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych. Weszła do niego m.in. autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej i Via Carpatia z zadaniami wspierającymi ten korytarz.

- Zwiększony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej. Chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Co szczególnie ważne, zaktualizowany PBDK zabezpiecza finansowanie - 27,4 mld zł - na cały ten ciąg" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Oprócz tego do listy inwestycji dodano zadania wspierające korytarz Via Carpatia, takie jak autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej oraz droga ekspresowa S17 Piaski - Hrebenne (granica polsko-ukraińska).

Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 12 lipca tego roku.

Jak informuje resort, lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych - m.in. S3 Świnoujście - Troszyn, S17 w. Drewnica - w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów - Kielce.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że wraz z oszczędnościami, uzyskiwanymi podczas rozstrzygania postępowań przetargowych, na listę będą trafiać kolejne zadania.