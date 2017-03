Polska to najlepsze miejsce na rewolucję w transporcie. Pomysł Polaka doceniony przez prezesa Tesli

Fot. AFP/EAST NEWS Na zdjęciu Elon Musk

Najpierw pracował w CERN przy Wielkim Zderzaczu Hadronów, ale za sprawą Elona Muska rzucił tę pracę. Zamiast tego Marek Gutt-Mostowy zebrał 30 osób z całego świata, z którymi wspólnie opracował projekt Hyperloop i wygrał konkurs ogłoszony przez właściciela Tesli. Dziś pracuje już nad prototypem. I to w Polsce. Ściągnął do nas inżynierów z największych spółek z Doliny Krzemowej i zamierza we Wrocławiu lub Rzeszowie zbudować drugi na świecie tor testowy – dłuższy niż ten należący do Muska. Dzięki niemu rewolucja w transporcie może dokonać się właśnie w Polsce.

Hyperloop to coś pomiędzy samolotem a pociągiem, a właściwie metrem. To kapsuła, która porusza się w specjalnie wybudowanej tubie, w której obniża się ciśnienie. Dzięki temu warunki przypominają te, w których latają samoloty na wysokości 10 km.

Opór powietrza jest na tyle mały, że kapsuła w tubie może poruszać się niemalże z prędkością dźwięku – ok. 1 tys. km/h. Oczywiście nie po szynach – kapsuła unosi się lekko nad ziemią, wykorzystując lewitację magnetyczną lub łożyska powietrzne.

Dzięki takim prędkościom trasę z Krakowa do Warszawy można by pokonać w 18 minut. I to nie jest żadne science-fiction. Wkrótce może to być całkiem realne, i to za sprawą pewnego Polaka, Marka Gutta-Mostowego. Choć to nie Elon Musk wpadł na pomysł Hyperloopa, to jednak Polak opracował najbardziej innowacyjny projekt kapsuły. Po tym, jak został on doceniony w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez SpaceX należącej do Muska, nabrał wiatru w żagle.

Gutt-Mostowy postanowił opracować własny prototyp kapsuły w skali 1:1 i zbudować tor do testów - tubę o długości 2-3 km. A to wszystko w Polsce.

- Rozważamy dwie lokalizacje. Na dolnym Śląsku, we Wrocławiu, albo w Rzeszowie – mówi WP money Marek Gutt-Mostowy. Żeby to zrobić, Polak podebrał inżynierów największym spółkom z Doliny Krzemowej, część ściągnął ze Szwajcarii i przede wszystkim sam wrócił do kraju.

Sentyment? Patriotyzm? Nic z tych rzeczy. – Przyglądaliśmy się z zespołem, w jakim kraju najlepiej będzie rozpocząć taki projekt, który może zrewolucjonizować transport na świecie. I wyszło nam, że najlepszym miejscem jest Polska – stwierdził podczas właśnie zakończonego Kongresu Innowacji w Warszawie.

Polska najlepsza, bo...

Kiedy projekt Polaka został nagrodzony w konkursie SpaceX, pracował nad nim międzynarodowy zespół pod nazwą rLoop. Zupełnie sobie nieznajomych ludzi, którzy poznali się na forum tematycznym w serwisie Reddit. Tam też trafił Marek Gutt-Mostowy. Razem, pracując na odległość, stworzyli pierwszą skalowalną kapsułę Hyperloop. Spodobała się SpaceX. Była jednym z pięciu wyróżnionych projektów spośród 1200 zgłoszeń.

Ale ten sukces trzeba było przekuć w coś realnego, a oni do tej pory działali jedynie hobbystycznie. Gutt-Mostowy postanowił – załóżmy wspólnie firmę.

Część odeszła, bo dostała propozycje od międzynarodowych gigantów. Pozostali założyli spółkę pod nazwą Euro Loop, rejestrując ją w Polsce. Nasz kraj to - według Gutta-Mostowego - najlepsze miejsce na świecie, i to z co najmniej z kilku powodów.

- Po pierwsze jest tu przyjazne otoczenie dla innowacji, bo istnieją programy dedykowane dla tak, mimo wszystko, ryzykownych przedsięwzięć jak nasze. My staramy się właśnie o dofinansowanie z NCBR z programu „Szybka ścieżka” - tłumaczy Polak. - Po drugie Polska ma doskonały dostęp do terminali kolejowych, a po trzecie tu będzie się kończył Nowy Jedwabny Szlak. To jest ogromny potencjał do wykorzystania dla Hyperloopa – podkreśla Gutt-Mostowy. Bo Hyperloop w pierwszej kolejności ma służyć do przewozu towarów. Transport ludzi to kwestia przynajmniej 10-15 lat.

Czwarty argument to odpowiednie rozmiary naszego kraju. W każdym kierunku jest mniej niż 1500 km, a to właśnie idealny dystans dla Hyperloopa. Na dalszych trasach bardziej opłacalne są już samoloty.

Po piąte, nie mamy w Polsce kolei dużych prędkości, a powstały studia wykonalności, co świadczy o tym, że są potrzebne.

Wystarczy.

Na razie jednak trwają prace nad prototypem. Tor ma mieć długość 2-3 km i średnicę 4 metrów. Kapsuła - 20-30 metrów. – Zakładamy, że prototyp będzie gotowy za trzy lata - deklaruje Polak.

Do końca września tego roku okaże się, czy Euro Loop dostanie pieniądze z NCBR. Spółka potrzebuje 10-20 mln euro. Z NCBR ma szansę na 70-80 proc. tej kwoty.

Hyperloop to taki mniej wymagający zderzacz hadronów

Przygoda Marka Gutta-Mostowego z innowacjami zaczęła dziesięć lat temu. Od początku poza Polską. Od dawna miał się czym pochwalić, pracował m.in. w ośrodku badawczym CERN słynącym na świecie z Wielkiego Zderzacza Hadronów. To dzięki tej maszynie udało się w końcu odkryć tzw. bozon Higgsa, za co naukowcy otrzymali w 2013 roku nagrodę Nobla z fizyki.

Gutt-Mostowy pracował w CERN-ie nad systemami chłodniczymi wykorzystującymi dwutlenek węgla w eksperymencie Atlas. To właśnie Atlas potwierdził istnienie bozonu Higgsa.

Potem kolejne trzy lata spędził pracując nad następcą Wielkiego Zderzacza Hadronów. Ale jednocześnie śledził, co dzieje się na rynku technologicznym.

- Pamiętam, kiedy pojawił się pierwszy samochód elektryczny Tesli. Od początku wiedziałem, że to przełom. I to był też przełom w moim życiu – mówi Gutt-Mostowy.

Zaczął obserwować, co robi jeden z największych wizjonerów tego świata, i z czasem zdał sobie bowiem sprawę, że Hyperloop - projekt, który wymyślił Musk - jest bardzo blisko tego, czym on zajmuje się na co dzień.

- Dla mnie Hyperloop jest zderzaczem hadronów, tylko z mniejszymi wymaganiami technicznymi – mówi Polak. I pokazuje, do jakiej rewolucji może doprowadzić ten nowy środek transportu.

- Dziś trasę Kraków-Warszawa pokonuje się autem w 4 godziny, samolotem w 3 godziny, bo trzeba jeszcze doliczyć czas na odprawę i dojazd na lotnisko. Koleją to dziś 3 godziny i 15 min, koleją dużych prędkości – 1,5 godziny, pod warunkiem, że się ją ma. Tymczasem podróż Hyperloopem trwałaby poniżej 40 minut, i to razem z dojazdem do stacji – wyjaśnia Gutt-Mostowy. Sama podróż kapsułą zajmowałaby jakieś 18 minut.

Ta wizja sprowadziła już wielu ludzi do Polski. - Mamy polskich inżynierów, którzy dla tego projektu wracają do Polski. To mnie cieszy najbardziej, bo ja też jestem takim inżynierem – mówi Gutt-Mostowy.

Skąd wyciąga talenty? – Ze Szwecji, Szwajcarii, USA, ale nie mogę powiedzieć z jakich firm, to tajemnica. Mogę zdradzić jedynie, że mówimy również o tych największych, najbardziej znanych firmach z Doliny Krzemowej – przyznaje.