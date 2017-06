Impact'17. Prof. Aleksander Nawrat, NCBR: Musimy w Polsce nauczyć się inwestować

Fot. Krzysztof Olszewski Impact'17. Małgorzata Walczak, Aleksander Nawrat i Tomasz Grynkiewicz.

- Chcemy, by w Polsce powstał prężny rynek venture capital, musimy nauczyć się inwestować - powiedział prof. Aleksander Nawrat podczas debaty na kongresie Impact'17. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z PFR Ventures powołało dwa fundusze funduszy typu CVC i VC, których celem jest rozwój rynku inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia w Polsce.

Tomasz Grynkiewicz, money.pl: Rozszyfrujmy ten skrót, czym jest CVC, bo to w Polsce jest nowość?

Małgorzata Walczak, PFR Vantures: Corporate venturing, czyli robienie inwestycji typu venture capital z udziałem korporacji. W Polsce jest to nowość, ponieważ funduszy funduszy typu CVC dotąd nie było.

Jesteśmy funduszem funduszy, czyli instytucją inwestycyjną, która w sposób usystematyzowany buduje fundusze CVC. W funduszach CVC to korporacja jest liderem strategicznym, ale jednocześnie jest traktowana jak regularny inwestor.

Panie profesorze, o jakiej kwocie mówimy?

Aleksander Nawrat, NCBR: NCBR od lat finansuje cały ekosystem innowacji w Polsce. Fundusz funduszy jest dopełnieniem tego całego ekosystemu. Wyłoniliśmy dwa fundusze NCBR CVC i NCBR VC. Na oba fundusze NCBR w sumie, razem z partnerami przeznaczą około 2 mld zł. W przypadku funduszu CVC jest to ok. 900 mln zł.

Przez lata na stylu nauki i biznesu zgrzytało. Na co ten dodatkowy fundusz CVC NCBR-owi? Jaki impuls ma to dać polskiej gospodarce?

Nawrat: Przyjęliśmy strategię, by dość intensywnie były finansowane startupy. Są to inwestycje o dużym stopniu ryzyka, przeżywalność startupów jest niezadowalająca. Bierze się to stąd, że startupy w dużej mierze zużywają kapitał początkowy i nagle powstaje luka kapitałowa, by przebić pewne bariery lub by dokonać ekspansji.

Odpowiedzią na to są właśnie fundusze CVC i VC. One mają umożliwić startupom dostęp do dużych środków finansowych, ale udostępnić im możliwość zrealizowania wdrożenia czy asymilacji w dużej korporacji. Wtedy cały cykl rozwoju startupu nam się domyka.

Kiedy można spodziewać się startu całego projektu?

Walczak: Ruszamy z naborem w czerwcu, będzie to stały, otwarty nabór do 2020 roku lub do wyczerpania się środków. Będziemy proponować, by te fundusze były odpowiednio nie większe niż 80 mln zł łącznej kapitalizacji i nie większe niż 200 mln.

Przede wszystkim będziemy oceniać ludzi, ich zrozumienie, czym się zajmuje korporacja oraz porozumienie z nią. Z kolei od korporacji przede wszystkim będziemy oczekiwać, że rozumieją te ryzyka.

Czy każdy sektor rynku będzie brany pod uwagę, czy też preferowane będą konkretne obszary?

Nawrat: Wybraliśmy najlepszy zespół inwestycyjny, pozostawiamy mu swobodę w zakresie doboru od 6 do 9 funduszy tematycznych. Jesteśmy w roli obserwacyjnej, nie możemy się angażować w bieżące zarządzanie funduszem.

Kiedy będziemy mogli podsumować cały projekt, ocenić, czy to przedsięwzięcie się udało?

Nawrat: Dajemy sobie około 10 lat na zwrot z tej inwestycji. Oprócz samego zwrotu z inwestycji, chcemy, by w Polsce powstał dość prężny rynek venture capital. To jest nawet ważniejszy cel niż zwrot z inwestycji.

Musimy w Polsce nauczyć się inwestować, podejmować ryzyko w inwestowanie we wprowadzanie prac badawczo-rozwojowe. One mogą nam dać gwałtowny wzrost, ale jednocześnie wiążą się z dużym ryzykiem.