Jak zaoszczędzić pieniądze w firmie?

Fot. Leonardo Rizzi/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Odpowiednie zarządzanie systemami IT to podstawa prawidłowo działającej firmy. Jak, kiedy i komu przekazywać obsługę informatyczną, by przy pewności jakości, zostawić w budżecie firmy zaoszczędzone środki?

O planach, perspektywach i wyzwaniach Komputronik Biznes opowiada Sebastian Pawłowski, wiceprezes Komputronik Biznes.

Jakiś czas temu rynek obiegła informacja o połączeniu spółek Movity i Komputronik Biznes. Jaki jest cel połączenia? Kiedy należy spodziewać się połączenia?

Połączenie spółek Movity i Komputronik Biznes. O celach i harmonogramie działań.

Obie spółki działają na rynku od lat, a profile ich działalności w dużej mierze się pokrywają i uzupełniają. Komputronik Biznes to lider na rynku małych i średnich przedsiębiorstw w segmencie realizacji projektów związanych z infrastrukturą sprzętową i oprogramowania systemowego. Movity natomiast wyróżnia się rozbudowaną ofertą oprogramowania i rozwiązań aplikacyjnych, optymalizujących realizację procesów biznesowych, co przekłada się na zmniejszanie kosztów i przyspieszenie realizacji procesów zachodzących w organizacjach, z których część ma charakter autorski.

Połączenie potencjału przedsiębiorstw, reprezentowanych przez prawie dwustu doradców, inżynierów i architektów rozwiązań oraz ogólnopolską siatkę wdrożeniowo-serwisową, z pewnością przyniesie pozytywne efekty synergiczne dla spółki, jak również bardziej kompleksową ofertę dla naszych klientów. Spodziewana finalizacja fuzji nastąpi do końca roku obrachunkowego Spółek, tj. do 31 marca 2017 roku.

Priorytety Komputronik Biznes na najbliższe kwartały

Priorytetem Komputronik Biznes, w perspektywie połączenia z Movity, jest rozwój sprzedaży zaawansowanych i złożonych projektów ICT oraz inwestycje w kompetencje inżynierów, doradców i działu wsparcia sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia naszych klientów w osiąganiu dostępu do nowoczesnych narzędzi IT. Firma skoncentruje się także na rozbudowie siatki partnerskiej, zarówno w obszarze kompetencji handlowych oraz doradczych, jak i technicznych. Nadal ważnym aspektem działalności Spółki będzie praca nad własnym oprogramowaniem, poszerzanie oferty o nowe rozwiązania i usługi zwiazane z infrastrukturą IT, bezpieczeństwem, optymalizacją procesów biznesowych, Internetem Rzeczy oraz rozwiązaniami skierowanymi do sektorów: medycznego, retail i HoReCa. Komputronik Biznes stale rozwijać będzie również ofertę związaną z outsourcingiem IT.

Wyniki finansowe

Spółka zauważa wyraźne ożywienie w segmencie publicznym, co powinno przełożyć się na wyniki roku 2017. W roku fiskalnym, który kończy się z dniem 31 marca 2017, oczekujemy, że przychody przekroczą znacznie 200 mln zł netto, a osiągane zyski są i będą reinwestowane w rozwój obszarów kompetencyjnych, celem realizacji bardziej wymagających projektów w przyszłości.



Sebastian Pawłowski, wiceprezes Komputronik Biznes

Kluczowe obszary rozwoju

W kolejnych latach Komputronik Biznes planuje rozwijać usługi, które są z perspektywy działalności kluczowe. To m.in.: projekty infrastrukturalne, cloud computing, wirtualizacja, storage, doradztwo i wdrożenia systemów do zarządzania procesami, obiegiem dokumentów, ERP, CRM czy e-commerce. Bardzo obiecująco wyglądają także projekty związane z szeroko rozumianym Internetem Rzeczy. Ogromne znaczenie przywiązywane jest do segmentu usług outsourcingu IT.

Popyt na usługi w obszarze outsourcingu IT

Wyraźnie widać, że przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na powierzenie części lub całości swojej infrastruktury IT w ręce zewnętrznych podmiotów, zwykle chwalą sobie tę decyzję. Koszty takich kontraktów są przeważnie mniejsze od tych ponoszonych na utrzymanie własnych zespołów specjalistów IT. Dodatkowo, gdy weźmie się pod uwagę zniwelowanie ryzyka związanego z dostępnością zasobów (choroby, urlopy, odejścia członków zespołu) i zapewnienie ciągłości świadczenia usług, nawet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zainteresowanie usługami outsourcingu IT, czy choćby outsourcingu usług wydruku, zyskuje ogromne zainteresowanie klientów. Być może potrzeba więcej czasu, żeby decydenci uznali, że tego typu usługi w dłuższej perspektywie przynoszą konkretne korzyści. Obecnie własne zespoły IT zwykle uwypuklają ryzyka, pomijając oczywiste zalety i oszczędności. To naturalne zjawisko, które wymaga neutralizacji oddziaływania poprzez argumentację skierowaną do dyrektorów finansowych czy dyrektorów operacyjnych.

Zalety backupu danych

Dane są jednym z najważniejszych zasobów firmy, a ich odpowiednie zabezpieczenie jest koniecznością. Dyskusyjna jest kwestia technicznego zorganizowania tego procesu. W tym kontekście dużo mówi się o systemach backupu - nie tylko o ich możliwościach, ale też opłacalności. Przy dyskusjach o wdrożeniu profesjonalnego systemu do wykonywania kopii zapasowych często pada pytanie: czy warto za niego zapłacić, jeśli do awarii może nigdy nie dojść?

Backup często postrzegany jest jako wysoki i niejasny koszt ochrony danych przed ich hipotetyczną utratą. Wydatki mogą wydawać się spore, ponieważ wdrożenie wiąże się z zakupem nie tylko oprogramowania, ale również niezbędnego sprzętu do przechowywania kopii zapasowych. Co więcej, nie jest to koszt jednorazowy, gdyż należy doliczyć odnawiane co roku wsparcie producentów oraz szkolenia administratorów z kolejnych wersji systemu. Stąd pytanie, czy nie oszczędniej byłoby wykorzystać proste oprogramowanie, kopiujące wybrane dane na zewnętrzny zasób, zamiast wdrażać rozbudowany system.

Odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, jaki jest akceptowalny minimalny czas przywrócenia newralgicznego systemu do pracy. Pomocne w tej kwestii jest ustalenie dla każdego z posiadanych systemów, po jakim czasie jego przestój zacznie powodować straty. Jednak nie w każdym przypadku można oszacować to wymiernie. Wtedy konieczna jest ocena, jakie szkody dla bieżącej działalności wyrządzi awaria. Warto potraktować backup nie jako konieczny wydatek na wypadek mało prawdopodobnego zdarzenia, ale przede wszystkim jako inwestycję. Jest to swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, dająca gwarancję, że firma będzie mogła nieprzerwanie pracować, a co za tym idzie, rozwijać się. Traktując backup jako inwestycję, warto skorzystać z usług profesjonalistów. Dokonają oni audytu środowiska i zaprojektują system w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie potrzeby aplikacji krytycznych, a także zadbają o to, aby każda wydana złotówka miała swoje uzasadnienie i przełożenie na ciągłość pracy firmy. Należy uświadomić sobie, że dyskusja o wdrożeniu systemu do wykonywania kopii zapasowych nie powinna rozpoczynać się od pytania „czy moją firmę stać na backup?”, ale „czy moją firmę stać na jego brak?”.

Agnieszka Koziorowska, Architekt IT w Dziale Wsparcia Sprzedaży Komputronik Biznes

Wyzwania rynku a outsourcing

Dzisiejszy świat biznesu, gdzie funkcjonują organizacje, charakteryzuje silna rywalizacja i globalny zasięg, a także ciągła zmiana warunków. Niezależnie od profilu i zasięgu działalności, by skutecznie działać i zapewnić sobie stabilny rozwój, współczesna firma musi poradzić sobie z dostosowaniem się do otaczających ją realiów zmieniającego się świata.

Każdy szuka dzisiaj sposobów optymalizacji swoich procesów oraz kosztów a zaoszczędzone w ten sposób zasoby wykorzystuje, by jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku, na którym działa bardzo silna konkurencja

Ktoś, kto nigdy nie miał styczności z outsourcingiem IT i nie czerpał jeszcze z korzyści, jakie on za sobą niesie, może się zastanawiać czy taki sposób realizacji swoich potrzeb biznesowych jest dla niego korzystny i bezpieczny. Niemal nieograniczona ilość modeli, w jakich można realizować usługi outsourcingu IT daje niemal pewność, że zawsze uda się dobrać ten właściwy, który zapewni organizacji maksimum korzyści.

Bardzo częstym działaniem jest przeprowadzenie audytu środowiska informatycznego. Dzięki przeprowadzeniu go przez podmiot zewnętrzny, uzyskamy bezcenną i obiektywną wiedzę o środowisku, w którym funkcjonujemy i w którym przetwarzamy najcenniejsze dzisiaj dobro, jakim jest informacja i dane gromadzone w firmie. Po dokładnej analizie odpowiedź na pytanie, jaki obszar IT można oddać wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej będzie oczywista.

Outsourcing IT i współpraca z partnerem, który jest wysoko wyspecjalizowany w świadczeniu tego typu usług, ma wysoko wyspecjalizowaną kadrę techniczną, korzysta z najnowocześniejszych narzędzi, które zapewnią właściwy poziom administrowania środowiskami IT oraz działa zgodnie z najwyższymi standardami świadczenia tego typu usług. Koszty utrzymania i zapewnienia rozwoju środowiska IT w firmie z pomocą firmy zewnętrznej to najczęściej ułamek kosztów związanych z samodzielnym administrowaniem. Efekt redukcji kosztów uzyskujemy przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi.

Rafał Kochnowicz - Inżynier sprzedaży outsourcingu Komputronik Biznes

