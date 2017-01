Drakońskie opłaty za wydobycie bursztynu. Kontrowersyjna ustawa pod odbradami rządu

Fot. zeesenboot/Flick CC BY 2.0 Poszukiwanie bursztynu

400 tys. zł kary za każdy kilometr kwadratowy nielegalnego wydobycia bursztynu i prawie 80-krotny wzrost opłaty eksploatacyjnej za kilogram wydobytego surowca. Takie zmiany przewiduje nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, nad którą we wtorek pracuje rządu. Według Ministerstwa Środowiska chodzi o ochronę złóż bursztynu, ale branża alarmuje, że wydobycie tego surowca przestanie się opłacać.

Według resortu środowiska głównym celem nowelizacji Prawa górniczego i geologicznego jest realizacja unijnej dyrektywy z 2013 roku i podniesienie poziomu ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed zanieczyszczeniem pochodzącym z działalności związanej ze złożami węglowodorów.

Projekt autorstwa wiceministra i Głównego Geologa Kraju - Mariusza Oriona Jędryska - zakłada też objęcie własnością górniczą gazów szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich oraz bursztynu. W przypadku tego ostatniego surowca oznacza to poddanie go procedurze koncesyjnej na poszukiwanie oraz rozpoznawanie. Koncesję będzie wydawał minister środowiska, a nie - jak dotychczas marszałek lub starosta.

To właśnie kwestie związane z wydobyciem wzbudzają największe kontrowersje. Projekt zakłada konieczność posiadania koncesji na praktycznie każdy rodzaj wydobycia bursztynu, a także przewiduje bardzo wysokie opłaty za eksploatację oraz kary za nielegalne wydobycie.

W tej chwili koncesja nie zawsze jest wymagana, co wykorzystuje przede wszystkim wiele firm funkcjonujących na Żuławach Wiślanych. Przepisy nakazują bowiem, by odnaleziony przy okazji innych prac bursztyn zagospodarować. Trzeba to jednak zgłosić wojewódzkiemu geologowi i przedłożyć mu raport z wydobycia.

- Innymi słowy, nie można go z powrotem zakopać i zostawić pod ziemią - tłumaczył WP money Michał Kosior, dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.. - Dopiero wydobycie na przemysłową skalę wymaga specjalnej koncesji.

Zmiana prawa sprawi, że koncesja będzie już konieczna zawsze, niezależnie od formy wydobycia. - Nawet w okolicach Lubartowa, gdzie mamy kilkadziesiąt hektarów złóż, opłaty praktycznie uniemożliwią zarabianie na bursztynie - przewiduje dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. - Koncesja już na starcie oznacza setki tysięcy złotych kosztu dla potencjalnego chętnego na wydobycie.

Na tym jednak nie koniec. Dużo bardziej dotkliwe będzie podniesienie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie. Do tej pory wynosiła ona nieco ponad 10 zł za kilogram, teraz ma wzrosnąć do... 800 zł, a więc o prawie 8000 proc.

Skąd taki wzrost? - Zdaniem ministra Oriona Jendryska 800 zł to 10 proc. ceny rynkowej bursztynu - komentuje dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. - Problem w tym, że nie ma czegoś takiego, jak średnia cena bursztynu. To nie jest metal, który można przetopić. Bursztyn może mieć różną wagę, kolor, zanieczyszczenie czy przezroczystość.



Prawdopodobnie minister zasugerował się ceną bursztynu o największej masie i najwyższej jakości. - Problem w tym, że 3/4 znajdowanych na Żuławach bursztynów to takie wielkości 3-5 mm, a więc ważące 1-2 g, które są warte 50-100 złotych za kilogram - twierdzi Michał Kosior. - Oczywiście, są też takie cenne unikaty, że kupujący płacą za nie 20 tys. zł. Takie okazy znajduje się raz na 10 tys. ton.



Podobnego zdania jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos z Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN Kraków. W opinii przesłanej resortowi naukowiec wskazuje, że "operowanie jednym poziomem cen bursztynu jest całkowitym nieporozumieniem, gdyż dla bryłek o wadze >40 g cena ta w zł/kg może być nawet 40-50 razy wyższa niż dla bursztynu w klasie 0,5-1 g". Na dowód przedstawia zestawienie cen surowca w IV kwartale ubiegłego roku.