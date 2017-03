Krajowa Administracja Skarbowa lubi filmy sensacyjne. Zaczęła więc kręcić własne

Fot. materiały operacyjne KAS

Nowa superskarbówka zrobiła nalot na rzekome kasyno. Pochwaliła się filmem, pacyfikacją lokalu, bronią i zaawansowaną umiejętnością otwierania drzwi przy pomocy klamki. Nikogo nie zatrzymano, nikomu nie postawiono zarzutów, salon dalej działa. O co więc chodziło? - To była tylko medialna ustawka - mówi kierownik lokalu.

Wtorek, godzina 16, ulica w samym centrum Szczecina. Nagle pojawiają się na niej ubrani w czarne stroje funkcjonariusze. Na ich plecach wyraźny napis "Służba Celno-Skarbowa". W sumie około dziesięciu osób, z czego część w pełnym rynsztunku. Panowie w kamizelkach kuloodpornych, z bronią, a nawet siekierą podchodzą do drzwi z bijącym po oczach z kilkudziesięciu metrów napisem "Salon gier". Te nie są zamknięte, ale jednak funkcjonariusz musi dwa-trzy razy za nie szarpnąć. Stawiają wyraźny opór. Jako jedyne na całym filmie.

Na materiale widać później lokal jakich wiele w całej Polsce - przygaszone światło, bar, przy ścianach porozstawiane maszyny do gry, tzw. jednoręcy bandyci. Pewnym wyróżnikiem jest tylko elektroniczna ruletka.

To nie fragment najnowszego hitu "Pitbull. Niebezpieczny hazard", ale relacja z wejścia do nielegalnego punktu z automatami przez świeżo powołaną Krajową Administrację Skarbową (KAS). Następnego dnia Ministerstwo Finansów wypuszcza komunikat prasowy "Nielegalne kasyno w centrum Szczecina". Pisze, że zatrzymano 12 automatów do gier oraz ruletkę, zabezpieczono 3,4 tys. zł.

- Dzięki połączeniu trzech dotychczasowych służb, Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje pełnymi możliwościami zwalczania patologii i nielegalnych działań na szkodę państwa - mówi cytowany w komunikacie nadkomisarz Robert Hołubasz z Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.

Newsa podają media w całej Polsce. Jednak dwa dni później Radio Szczecin informuje, że punkt jak działał, tak działa. Potwierdza nam tę informację Maciej Gos, kierownik salonu gier. Przyznaje, że maszyny zabrano, ale on od centrali swojej firmy jeszcze tego samego dnia dostał nowe. I w środę lokal funkcjonował normalnie.

- To była medialna ustawka. Chcą się tylko pokazać, jak rzekomo są skuteczni po ostatnich reformach - mówi nam Maciej Gos, kierownik salonu, do którego weszła nowa skarbówka.

Jak opisuje, to nie pierwsza wizyta funkcjonariuszy w jego lokalu, ale pierwsza od czasów powstania KAS. Gos sam nawet nie pamięta, ile razy już gościła u niego skarbówka, może pięć, a może jednak już sześć na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Krajowa Administracja Skarbowa to bowiem pomysł PiS. Nowa struktura łącząca skarbówkę i celników zaczęła działać 1 marca.

Zabrali automaty i ruletkę, ale obudowa została

Scenariusze wizyt dotąd nigdy nie były aż tak spektakularne. Urzędnicy po prostu przychodzili, grzecznie się przedstawiali i pokazywali legitymacje, zabierali urządzenia i odjeżdżali. Nie było żadnych kamer, broni czy nawet szarpania się z drzwiami.

- Teraz było inaczej. To była jakaś ich zabawa. Szopka po prostu. Po co im broń? Nie wiem. Oni doskonale przecież nas znają - mówi Gos.

On sam był na miejscu około 10 minut po wejściu służb do lokalu. Jak opisuje, mimo trzymającego w napięciu filmiku, funkcjonariusze nikogo nie skuli ani nie rzucili na ziemię. Klientów punktu wyprosili. KAS nie zabrał nawet wszystkich urządzeń, które mogą być przydatne do organizowania hazardu. Jak przekazała nam Magdalena Brzoza, szczecińska rzeczniczka KAS, pozostawiono obudowę do ruletki.

- Element ten nie służy do prowadzenia gier hazardowych i nie stanowi istotnego materiału dowodowego - tłumaczy.

Mimo spektakularnego wejścia do lokalu, pracowników w środku i szefa salonu gier, który był na miejscu kilka minut później, nikogo nie zatrzymano, nikomu nie postawiono zarzutów.

- Stosowanie izolacyjnych środków zapobiegawczych, na przykład aresztu, możliwe jest na każdym etapie postępowania. Taktyka tego działania nie przewidywała ich zastosowania na etapie realizacji czynności procesowych i zabezpieczania materiału dowodowego - informuje Brzoza.

100 tys. kary za automat, ale od 1 kwietnia

Twierdzi też, że wyposażenie funkcjonariuszy było "adekwatne do charakteru podejmowanych działań, uwarunkowań oraz potencjalnych zagrożeń".

- Fakt, że ta absolutnie nielegalna działalność odrodziła się w tym samym miejscu i w tak krótkim czasie pokazuje, że niezbędne będzie podejmowanie konsekwentnych działań, aby ją wyeliminować - dodaje Brzoza.

Czy salon gier był nielegalny? Ministerstwo Finansów twierdzi, że oczywiście tak. Prowadzące tego typu punkty firmy, bronią się, że nie. Najczęściej po odebraniu automatów do gier idą do sądu i starają się tam odzyskać swój sprzęt. Sprawy kończą się różnie. Często jednak automaty są odzyskiwane.

Zabawa w kotka i myszkę skończy się 1 kwietnia. Wtedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy hazardowej, która przyznaje absolutny monopol na stawianie jednorękich bandytów Totalizatorowi Sportowemu. Za postawienie każdego nienależącego do tej firmy automatu grozić będzie kara do 100 tys. zł.