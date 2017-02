Kaczyński i Morawiecki u ojca Rydzyka. Wszystkie miejsca już zajęte

Fot. AP/FOTOLINK/EAST NEWS

Sobotnia konferencja "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu związanej z ojcem Rydzykiem przyciągnęła tłumy. U boku Ojca Dyrektora przemawiać będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński i wicepremier Morawiecki oraz przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Nie zabraknie także prezesa największego banku w Polsce. Całość transmitować ma Telewizja "Trwam".

W Toruniu spotkają się niemal najbardziej wpływowe persony w kraju - Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Morawiecki, ojciec Tadeusz Rydzyk, czy minister Kowalczyk nadzorujący spółki Skarbu Państwa. Tak przynajmniej wynika z programu konferencji.

Spotkanie to zorganizował Instytut im. św. Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, której patronuje znany redemptorysta. Okazja? Konferencja ekonomiczna i jej temat przewodni Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę.

Inaugurują ją o. Rydzyk o godzinie 11 w auli uczelni, ale pierwszym prelegentem będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Bilety kosztowały 100 złotych, ale z obiadem o godz. 16 już 150 złotych - ustalił "Super Express".

Frekwencja znów, bo to przecież nie pierwsze takie wydarzenie, nie zawiodła. Miejsc w kilkusetosobowej auli już od paru dni nie ma w ogóle, nawet stojących, co sprawdzili dziennikarze "Expressu Bydgoskiego".



Tematy, które poruszą kolejni mówcy, dotyczą m.in. rozwoju kraju. Minister Henryk Kowalczyk opowie o budowaniu majątku narodowego przez spółki Skarbu Państwa, o stosunku ekonomii do porządku moralnego ma mówić wiceprezes PZU Andrzej Jaworski. Z kolei Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP wykaże wsparcie przedsiębiorców przez system bankowy.

Ale nie zabraknie też tematów z dziedziny ekologii, o tym czy to szansa czy bariera dla przedsiębiorców, opowie Anna Milewska, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska. Ostatni głos będzie należeć do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który przedstawi plan zniwelowania podziału na Polskę A i Polskę B, choć na ministerialnych stronach i Twitterze na próżno szukać informacji o wystąpieniu wicepremiera.

Całe toruńskie wydarzenie transmitować będzie należąca do o. Rydzyka Telewizja "Trwam".