Balcerowicz o wywiadzie Morawieckiego dla WP money: sloganami piekło jest wybrukowane

- Slogany są narzędziem propagandy, a nie narzędziem analizy. Polska ma doganiać Zachód, to nasz ważny cel - mówił w programie #dzieńdobryWP prof. Leszek Balcerowicz, były wicepremier i prezes NBP, odnosząc się do planu Morawieckiego. W wywiadzie dla WP money wicepremier Mateusz Morawiecki stwierdził, że uzależniliśmy się od kapitału zagranicznego jak narkoman. - Jeżeli on chce odpędzać zagraniczne inwestycje, to czym je zastąpi - inwestycjami krajowymi w stylu socjalizmu? - komentował Balcerowicz.

Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla WP money mówił: Dzisiejszy świat się bardzo szybko zmienia. Mamy czwartą rewolucję przemysłową. Ona jest oczywistością, jest za każdym rogiem. Budujemy elastyczne programy sektorowe, produktowe, innowacyjne. Nawet jeśli się częściowo mylimy, to one głównie i tak będą powstawać w sektorze prywatnym. A sektor komercyjny i prywatny to ok 70 proc. inwestycji i ponad 80 proc. polskiej gospodarki. Nie mam więc obaw.

- Na Zachodzie własność państwowa nigdy nie stanowiła 90 proc. jak w socjalizmie. Polska nadal ma najwięcej własności upaństwowionej. Politycy nie ryzykują własnymi pieniędzmi, tylko naszymi. Prywatny inwestor wkłada własne pieniądze, a politycy uprawiają nieodpowiedzialność - odpowiadał w studio WP Leszek Balcerowicz.

Sam plan Morawieckiego, były wicepremier, minister finansów i prezes NBP nazwał „planem nieodpowiedzialnego rozwoju”. - Sloganami piekło wybrukowane jest. Przez ten plan Polska przestanie doganiać Zachód - mówił w #dzieńdobryWP prof. Balcerowicz.