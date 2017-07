LOT będzie latał z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Salut wodny dla Morawieckiego

Fot. Hildegarda Cjujstek/REPORTER

Nowy Jork i Chicago - to nowe kierunki naszego narodowego przewoźnika PLL LOT. Ale nie są to loty z żadnego polskiego miasta, tyko z Budapesztu. W ten sposób Węgry zyskają bezpośrednie połączenie lotnicze ze Stanami. W Budapeszcie będzie też baza jednego z należących do LOT-u Dreamlinerów. To pierwsza baza LOT-u poza Polską.

Polskie linie lotnicze LOT rozpoczynają zagraniczną ekspansję. Pierwszy kierunek? Węgry i wyloty z Budapesztu. Do Chicago LOT będzie latał dwa razy w tygodniu, a do Nowego Jorku - cztery. Rejsy zaczną się w maju przyszłego roku, ale bilety można kupić już teraz.

Ceny? 132 tys. forintów za lot w klasie ekonomicznej, 676 tys. forintów w klasie biznesowej. W przeliczeniu przelot kosztował będzie 1,8 tys. zł za zwykłą miejscówkę lub nawet ponad 9 tys. zł za lepsze warunki.

LOT ogłosił te informacje w piątek w Budapeszcie. Spółka zadbała o odpowiednią oprawę. Z Warszawy do stolicy Węgier przyleciał Dreamliner z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem i prezesem linii Rafałem Milczarskim na pokładzie. Na miejscu Węgrzy powitali ich salutem wodnym.

Ogromne zainteresowanie węgierskich mediów dzisiejszą konferencją LOTu pic.twitter.com/eTAu1iQsxx -- Adam Bielan (@AdamBielan) 7 lipca 2017

Węgrzy nie mają bezpośredniego lotu do Stanów od sześciu lat. Wtedy loty do Stanów Zjednoczonych zlikwidowały linie American Airlines i Delta Air Lines. W 2008 r. połączenia do Toronto i Nowego Jorku skasował Malev. Teraz LOT chce wypełnić tę niszę.

Być może niedługo LOT będzie również latał z kolejnego nowego lotniska w Polsce. Pytanie, czy Centralny Port Lotniczy jest w naszym kraju potrzebny?

- Brakowało nam bezpośredniego połączenia ze Stanami, choć to drugi największy inwestor na Węgrzech - mówił podczas konferencji Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier.

- Było wiele negocjacji z wieloma liniami lotniczymi, żeby takie połączenie uruchomić. To nie jest przypadkowe, że właśnie z Polskimi Liniami Lotniczymi udało nam się porozumieć. Polska przyczynia się do dalszego rozwoju ekonomicznego Węgier - dodał.

Great news: LOT will operate from Budapest direct flights to New York and Chicago from 3 May 2018! Tickets are already available! pic.twitter.com/hnrRBOr7si -- Budapest Airport (@budairport) 7 lipca 2017

LOT szacuje, że między Budapesztem a Nowym Jorkiem i Chicago podróżuje rocznie 165 tys. osób. - To potencjał, którego nie wolno nam zmarnować - mówił prezes LOT Rafał Milczarski.

Ogłoszenie nowych połączeń #LOT na trasach Budapeszt-Nowy Jork i Budapeszt-Chicago z udziałem wiceprem. #Morawiecki pic.twitter.com/TvPQs5UcB6 -- Ministerstwo Rozwoju (@MR_GOV_PL) 7 lipca 2017

- To znak, że współpraca wyszehradzka ma się dobrze i nie można nas rozbić. Jesteśmy na najlepszej drodze, by stać się najbardziej konkurencyjnym regionem Europy i najbardziej bezpiecznym - mówił szef węgierskiego MSZ.

Od spotkania z MSZ i handlu Węgier Péterem Szijjártó rozpoczęła się wizyta wicepremiera #Morawiecki w Budapeszcie pic.twitter.com/YtaefGIOV0 -- Ministerstwo Rozwoju (@MR_GOV_PL) 7 lipca 2017

- Sprzedaliśmy 70-80 proc. naszych aktywów podmiotom zagranicznym. Dzisiaj sami próbujemy wypracować własne ścieżki rozwoju - mówił z kolei Mateusz Morawiecki. - Chcemy być pośrednikiem między Wschodem i Zachodem - dodał.

Po uruchomieniu połączeń z Budapesztu LOT będzie obsługiwał osiem kierunków do Ameryki Północnej, w tym siedem do Stanów. Między Budapesztem a amerykańskimi miastami ma latać należący do LOT-u Dreamliner.