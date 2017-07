Mocarstwowe plany LOT-u. Rzuca wyzwanie Wizzairowi

Fot. Lech Gawuc/REPORTER/East News

Polski przewoźnik ma w piątek zapowiedzieć nowe połączenia. I to nie z Polski. LOT poinformuje w Budapeszcie, że już niedługo zacznie latać ze stolicy Węgier do kilku miast w Stanach Zjednoczonych.

Polski przewoźnik liczy, że na węgierskim rynku zagości na dłużej. W dużej mierze dlatego, że od kilku lat żadne linie lotnicze nie oferowały Madziarom bezpośrednich połączeń za Ocean. Chętni musieli się przesiadać w dużo większych europejskich portach lotniczych, takich jak Frankfurt, Londyn czy Berlin.

LOT ma być pierwszy. W piątek ma ogłosić, że jego Dreamlinery polecą z Budapesztu do Chicago i Nowego Jorku. To jednocześnie oznacza wejście na terytorium największego węgierskiego przewoźnika - tanich linii Wizzair.

Stolica Węgier jest o tyle korzystnym miejscem, że - oprócz braku konkurencji w transatlantyckich lotach - z lotniska im. Franciszka Liszta latać będą mogli również mieszkańcy przygranicznych terenów w sąsiednich państwach.

Być może niedługo LOT będzie również latał z kolejnego nowego lotniska w Polsce. Pytanie, czy Centralny Port Lotniczy jest w naszym kraju potrzebny?

O szczegółach nowej oferty PLL LOT będziemy w money.pl informować na bieżąco. W Budapeszcie jest nasza reporterka.

Obecnie PLL LOT oferują kilkadziesiąt kierunków połączeń, w tym również za ocean. Z Polski polecimy m. in. do Los Angeles, Nowego Jorku, Chicago, Toronto. Narodowy przewoźnik oferuje również loty do Azji wschodniej - do Tokio, Seulu czy Pekinu.