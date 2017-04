Znany dystrybutor sprzętu komputerowego plajtuje. Bo fiskus zajął mu 35 mln zł

strona internetowa spółki MGM

Blisko 35 mln zł zajęła skarbówka firmie MGM z podwarszawskich Marek. Powód? Rzekomy udział w tzw. karuzeli VAT. Choć sąd nakazał wstrzymanie wykonania decyzji skarbówki, firma pieniędzy nie ma. I złożyła wniosek o upadłość.

- Straciliśmy w kilka dni 150 mln zł linii kredytowych, kredyt w banku na 15 mln zł. I nie możemy kupić towaru, czyli prowadzić działalności - pisze na stronie spółki jej prezes Grzegorz Słoniewski.

Spółka MGM na rynku działa od 2006 r. Zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego, oprogramowania czy elektroniki konsumenckiej.

W 2010 r. przeniosła się z Warszawy do pobliskich Marek, otworzyła również drugi oddział we Wrocławiu. W 2013 r. przychody po raz pierwszy przekroczyły 100 mln euro.

"W każdym z 11 lat Spółka wykazywała zyski i w pierwszym kwartale 2017 roku również mamy wynik dodatni" - napisał w oświadczeniu prezes MGM. Problematyczny protokół

Kłopoty zaczęły się w lipcu 2016 r., kilka miesięcy po tym, gdy do firmy weszła kontrola skarbowa. Inspektor sporządził wówczas protokół, na podstawie którego doszło do zabezpieczenia pieniędzy należących do MGM.

Powód? Prawdopodobnie podejrzenie o udział w tzw. "karuzelach VAT". Spółka jednak odpiera takie zarzuty. - Nie podważa się żadnej z 3 zasad Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, czyli aktywności VATUE klientów zagranicznych, płatności oraz wywozu towaru poza terytorium Polski. W aktach sprawy nie pojawia się żadne zeznanie, przelew, dokument, które uprawdopodabnia tę tezę - podkreśla Grzegorz Słoniewski.

Spółka złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez inspektora UKS, który sporządził protokół w postaci poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz niedopełnienie obowiązków.

Wtedy problemy jeszcze się nasiliły. W listopadzie ruszyły kolejne kontrole w firmie, wykonywane przez III Mazowiecki Urząd Skarbowy. Jak informuje Grzegorz Słoniewski, w tej chwili firmowe dokumenty analizuje 13 inspektorów, podczas gdy przed zawiadomieniem do prokuratury było ich zaledwie dwóch.

Próbowaliśmy się skontaktować ze wspomnianym urzędem, ale po kilkunastominutowej konsultacji z naczelnikiem, powiedziano nam, że musimy skontaktować się z rzeczniczką Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Jej telefon jednak milczy.

Z kolei w resorcie finansów usłyszeliśmy tylko, że "sprawa MGM jest objęta tajemnicą skarbową", więc na dodatkowe informacje nie możemy liczyć.

Niewykonany wyrok i wynik "tysiące do zera"

A zapytać chcieliśmy również o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w tej sprawie zdążył już zapaść. Pod koniec stycznia warszawski sąd uznał, że wykonanie decyzji powinno zostać wstrzymane, ponieważ "zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków".

Skarbówka jednak decyzji nie wstrzymała i pieniędzy firmie nie zwróciła.

"Organ nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie tej tezy. Ani jednego zeznania, dokumentu. Po prostu ich być nie może. Spółka przedstawiła wiele tysięcy dokumentów w postaci faktur, przelewów, proform, dokumentów płatności, dokumentów CMR, zleceń transportowych, korekt serwisowych, zeznań pracowników, oświadczeń kontrahentów na poparcie swojej tezy o sprzedaży tego towaru do kontrahentów w UE" - powtarza Grzegorz Słoniewski.

"Jednym słowem materiał dowodowy wskazuje na wynik konfrontacji tysiące do zera na korzyść Spółki" - puentuje.

Postępowanie w prokuraturze trwa. Firma na razie nie udziela informacji



Problem w tym, że od obecnie trwających kontroli firmie nie przysługuje odwołanie do sądu, bo wciąż nie ma decyzji wymiarowych, podjętych przez kontrolerów.

Gdy skontaktowaliśmy się z firmą po więcej szczegółowych informacji, usłyszeliśmy, że firma na razie ich nie udziela.

- Jesteśmy obecnie w ferworze administracyjnych działań. Proszę o chwilę cierpliwości, z chęcią wszystko wyjaśnimy. Do Świąt jednak nie jesteśmy w stanie udzielić większej liczby informacji i spotkać się z Panem. (...) Planujemy przekazać dziennikarzom dużo więcej wiadomości, aby inne przedsiębiorstwa mogły uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Prosimy o zrozumienie - poinformowała nas Aneta Wesołowska w imieniu prezesa MGM.