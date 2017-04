Mobilne biuro na torach. PKP Intercity i Idea Bank połączyły siły

Pierwszy w Polsce coworking na torach. W podróż, podczas której możemy swobodnie pracować przy komputerze, już dziś można pojechać z Poznania do Warszawy. I to za darmo

- Podróże są nieodłącznym elementem prowadzenia własnego biznesu. Przedsiębiorcy spotykają się z klientami i kontrahentami, badają nowe rynki. Małe firmy z czasem się rozrastają, powstają filie w nowych miejscowościach – mówi Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu Idea Banku. – Ponieważ zawsze staramy się być tam, gdzie są przedsiębiorcy, od dziś będziemy towarzyszyć im także w podróży. Dzięki współpracy z PKP Intercity, stworzyliśmy pierwsze mobilne biuro Idea Hub Express, dając pasażerom możliwość lepszego wykorzystania czasu spędzanego w podróży – dodaje.

Bilet możesz otrzymać za darmo

Mobilne biuro, czyli konferencyjny wagon PKP Intercity zapewnia swobodną pracę nawet 20 osobom.

Został przystosowany do pracy biurowej, jest wyposażony w stół, wygodne krzesła oraz ekran do wyświetlania prezentacji. Podróżni mają też do dyspozycji sprzęt biurowy (drukarka, skaner), ładowarki do telefonów oraz niezbędne łącza, a także ekspres do kawy i codziennie świeżą prasę.

Z wagonu może skorzystać każdy pasażer posiadający ważny bilet, klientom Idea Banku przysługuje jednak pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc. Ale od tej zasady jest wyjątek. I to do końca czerwca!

Bank liczy na to, że Idea Hub Express będzie okazją do pozyskania nowych klientów. Oferuje więc możliwość przejazdu pociągiem na podstawie darmowych voucherów, które można otrzymać w stacjonarnych placówkach Idea Hub w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Dla każdego z kursów przygotowano 16 darmowych biletów.

Na początku do Poznania

W kwietniu Idea Hub Express będzie kursował od poniedziałku do czwartku z Warszawy do Poznania (6:44 ze stolicy, 18:38 z Poznania, w maju z Warszawy do Krakowa (8:49 odjazd Warszawa, 14:37 powrót z Krakowa), a w czerwcu z Warszawy do Wrocławia (Warszawa 7:14, Wrocław 16:35), wyjeżdżając w godzinach porannych i wracając do stolicy wieczorem.

Czemu akurat te trasy?

Idea Bank posiada również 8 stacjonarnych placówek Idea Hub w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu. Latem dodatkowo funkcjonował tzw. Summer Hub, zlokalizowany w Warszawie nad brzegiem Wisły. Idea Huby to nie tylko miejsca do pracy, ale też miejsca spotkań przedsiębiorców. Mogą z nich korzystać wszyscy klienci Idea Banku – wystarczy założyć darmowy rachunek.

- Jeżeli ta inicjatywa się sprawdzi, a sądzę, że ma duże szanse powodzenia, to możemy zwiększyć liczbę takich wagonów – chwali rozpoczętą właśnie współpracę Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

Przedsiębiorcy w podróży

Z badania sondażowego przeprowadzonego przez Idea Bank wynika, że aż 61% małych firm prowadzi działalność na obszarze większym niż jedno województwo. Większość ich właścicieli, dokładnie 82% deklaruje, że podróże są nieodłącznym elementem posiadania własnej firmy. Aż 57% przedsiębiorców działających na obszarze większym niż jedno województwo, spędza w podróży ponad 10 godzin tygodniowo.

- Pociąg jest bardzo dobrym środkiem transportu dla osób podróżujących biznesowo. Podróż z Warszawy do Krakowa zajmuje nieco ponad dwie godziny, więc sprawy biznesowe można załatwić w jeden dzień. Jest też także przyjaznym miejscem do pracy – mówi Marta Ziemska, rzecznik prasowy PKP Intercity. - Dla klientów biznesowych, którzy często podróżują mamy dedykowaną ofertę – specjalne Kolorowe Karty umożliwiające przejazdy bez ograniczeń wszystkimi naszymi pociągami oraz innych przewoźników.