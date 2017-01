Mokate na czeskim celowniku. Polska herbata szkodzi Czechom?

Fot. Daniel Go / Flickr (CC BY-NC 2.0)

Przemysław Ciszak WP money: Czeska Państwowa Inspekcja Rolno-Spożywcza pod koniec grudnia zakwestionowała herbatę produkowaną przez firmę Mokate. Firma wstrzymała się wówczas z szerszym komentowaniem sprawy do momentu zakończenia postępowania. Znamy już pierwsze wyniki?



Mec. Janusz Malarz, szef działu prawnego firmy Mokate S.A.: Mamy już wyniki badań dotyczące zakwestionowanej przez stronę czeską serii produktów marki Babicka Ruzenka. Pokazują one, że produkt jest całkowicie zdatny do spożycia.

W przypadku Loyda badania wciąż trwają. Potrzeba jeszcze 10 dni roboczych na dokończenie testów. Wydamy wtedy stosowny komunikat, który, jak sądzę, pozwoli w sposób obiektywny zakończyć sprawę.

Problem jednak pozostaje, bo Czesi wycofują polskie herbaty od Mokate ze sklepów podpierając się własną interpretacją przepisów. Ich zdaniem zarówno Babicka Ruzenka, jak i Loyd mogą być szkodliwe. Skąd ta rozbieżność?



Istotnie, różnimy się w interpretacji norm i przepisów unijnych, bo temat ten jest bardzo złożony. W pewnym aspekcie inspekcja dokonuje oceny. Odbyło się spotkanie z czeską inspekcją i przedstawiliśmy nasze stanowisko. Przeprowadzone badania dowodzą, że nie ma w tym przypadku jakiegokolwiek zagrożenia i produkt jest bezpieczny.

Rozumiem, że, pomimo unijnych norm, ich interpretacja leży jednak w kompetencjach poszczególnych, krajowych służb. U nas robiłby to IŻŻ (Instytut Żywności i Żywienia) w Czechach zajmuje się tym SZPI.



Z prowadzonego postępowania tak wynika.

No dobrze, ale Czesi mówią nie tylko o przekraczaniu norm, ale wręcz o konkretnych efektach po spożyciu naparu – halucynacjach, stanach depresyjnych, czy skłonności do agresji, które może powodować choćby atropina.

My się już do tych wyliczeń ustosunkowaliśmy. Nasz komunikat w tej sprawie został opublikowany między innymi na portalu A DOST!, który pierwszy opisał tę sprawę i posługiwał się przytoczonymi argumentami. Pokazujemy absurd tych wyliczeń.

Taki efekt byłby możliwy – i to bardzo hipotetycznie - w przypadku jednorazowego wypicia, mówiąc obrazowo, kilkudziesięciu litrów herbaty zaparzonej z całej palety herbat. I pamiętajmy, atropina jest powszechnie stosowana w medycynie.

Nie od dziś wiadomo, że między Polską a Czechami od co najmniej czterech lat trwa handlowa wojna. Tym razem za argument miała posłużyć polska herbata?

Wolałbym nie komentować tego aspektu sprawy. Spółka Mokate wypracowała mocną pozycję na rynku czeskim, współpracujemy z naszym południowym sąsiadem od lat, sporo zainwestowaliśmy w nasz zakład w Czechach, będziemy to kontynuować w roku bieżącym, co między innymi skutkuje powstającymi tam nowymi miejscami pracy.

Mokate będzie dochodzić odszkodowania w związku ze stratami, choćby wizerunkowymi, w Czechach?

Na tym etapie jest za wcześnie, aby podejmować tak radykalne kroki. Chcemy sprzedawać nasze dobre, w pełni bezpieczne dla konsumenta oraz sprawdzone produkty w normalnych warunkach, tak jak robimy to również w innych krajach.

Te same herbaty można kupić w Polsce, ale Mokate produkuje je również choćby na rynek węgierski. Czy tam również pojawiają się podobne zarzuty?

Nie, nie było najmniejszych problemów.