Minimalna pensja w górę. Ale znacznie mniej niż chcą związkowcy

Minimalne wynagrodzenie w wysokości 2 tys. 80 zł i minimalna stawka godzinowa na poziomie 13 zł 50 gr - taką rekomendacją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ma się zająć we wtorek rząd. To mniej, niż proponowało ministerstwo rodziny i dużo mniej, niż chcieliby związkowcy.

- Z mojego resortu weszła propozycja 2 tys. 100 zł, żeby na porównywalnym poziomie utrzymać obecną proporcję minimalnego wynagrodzenia - lekko przekraczającym 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia - mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. - W tej sytuacji rośnie również stawka godzinowa wynagrodzenia - do 13 zł i 70 gr - dodała.

Jednak z Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów wyszła rekomendacja płacy minimalnej na poziomie 2 tys. 80 zł i stawki godzinowej 13,50 zł. Związki zawodowe zaproponowały znacznie wyższą od tych propozycji kolejną skokową podwyżkę wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- Rozstrzygnięcie będzie po Radzie Ministrów - zaznaczyła Rafalska. - Potem jest cały tryb dalszego postępowania, ponieważ strona społeczna - pracodawcy i związki zawodowe - nie doszły między sobą do porozumienia - przypomniała.

We wtorek Rada Ministrów zajmie się także propozycją MRPiPS ws. zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna; jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. Ich zdaniem powinna ona wynieść połowę przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 2220 zł. Pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego chcą, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł brutto (był to wzrost o 8,1 proc. - 150 zł - w stosunku do 2016 r). Z kolei minimalna stawka godzinowa to 13 zł i zgodnie z przepisami ma być ona waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.