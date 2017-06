Finanse ojca Tadeusza Rydzyka. Fundacje z Torunia w końcu ujawniły od kogo i na co dostały pieniądze

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, pracy i polityki spo貫cznej. Te ministerstwa w ubieg造m roku wspiera造 organizacje ojca Rydzyka. Najcz窷ciej p豉ci造 za produkcj program闚 i emisj spot闚 w telewizji. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w dwa lata wyda豉 tak ponad 840 tys. z.

Na co fundacje ojca Tadeusza Rydzyka wydaj publiczne pieni康ze? Takie pytanie do Fundacji Lux Veritas i Fundacji Nasza Przysz這嗆 wys豉豉 Sie Obywatelska Watchdog Polska. Rok temu. I walczy豉 o odpowied.

- To nie jest walka z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. To jest walka o jawno嗆 wydawania 鈔odk闚 publicznych. I to w organizacjach, kt鏎e tych 鈔odk闚 wydaj naprawd du穎 - wyja郾ia豉 money.pl Katarzyna Batko-To逝, wiceprezes organizacji.

Watchdog to nazwa tzw. organizacji stra積iczej. Ma jeden cel - monitorowanie i upublicznianie dzia豉 w豉dzy i instytucji publicznych. Sie Obywatelska ujawni豉 m.in, 瞠 nad ustaw o Trybunale Konstytucyjnym pracowa sam Trybuna Konstytucyjny. Od dawna walczy chocia瘺y o dost瘼 do ekspertyz w sprawie OFE. Spiera豉 si z urz璠nikami i Bronis豉wa Komorowskiego, i Andrzeja Dudy. Tym razem domaga豉 si dokument闚 od ojca Tadeusza Rydzyka.

Zobacz konferencj le郾ik闚 w Toruniu. Minister Szyszko te murem za ojcem Rydzykiem





Kilka miesi璚y temu pisali鄉y, 瞠 fundacje Rydzyka informacji poda nie chc. Bo wnioskodawca dostaje pieni康ze od zagranicznych podmiot闚. Tak fundacje i szko豉 ojca Tadeusza Rydzyka broni造 si przed pokazaniem, od kogo dostawa造 pieni康z.

Dokumenty dotycz帷e wydania pieni璠zy publicznych ko鎍u si znalaz造. W momencie, gdy sprawa dotar豉 do s康闚, a organizacja wys豉豉 kolejne skargi na bezczynno嗆.

廝鏚這: Sie Obywatelska Watchdog Polska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyj徠kowo cz瘰to pojawia si w dokumentach przes豉nych Watchdog Polska. ARiMR wykupi豉 w marcu 2016 roku u Fundacji produkcj i emisj 16 audycji w ramach cyklu „Wie to te Polska”. ARiMR przekaza na ten cel 250 tys. z Fundacji Lux Veritatis.

Agencja wspiera豉 Fundacj nie tylko raz. W kwietniu 2016 wystawi豉 zlecenie na produkcj i emisj spotu za 23 tys. z brutto. W dokumentach nie ma jednak informacji o jakim spocie mowa.

Agencja wyda豉 jeszcze w czerwcu 2016 roku kolejne 16 tys. z na produkcj spotu informacyjnego. Zn闚 brak informacji jaki by to spot. W sierpniu ARiMR zn闚 zleci produkcj cyklu „Wie to Polska”. Tym razem za 287 tys. z brutto. W lutym zn闚 Fundacja otrzyma豉 pieni康ze na ten cel.

W sumie ARiMR zleca co Fundacji 5 razy od 2016 roku. W 2015 roku nie p豉ci ani razu. ㄠcznie Agencja przekaza豉 ponad 840 tys. z.

Na li軼ie wspieraj帷ych jest wi璚ej instytucji. Lux Veritas otrzyma這 w sierpniu 2015 roku 70 tys. z od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. To pieni康ze na realizacj i emisj materia逝 "Chrzest - moja nadzieja". Ca這嗆 mia豉 trzy odcinki po 40 minut.

廝鏚這: Sie Obywatelska Watchdog Polska

Fundacj w ubieg造m roku wspiera這 te Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na realizacj projektu „By pami耩 o nich trwa豉” (dotycz帷 Polak闚, kt鏎zy ratowali 砰d闚 w czasie II Wojny 安iatowej" resort przekaza 200 tys. z.

Ministerstwo Obrony Narodowej przekaza這 102 tys. z na emisj spot闚 o organizacji szczytu NATO w Warszawie. Resort zdrowia z kolei przekaza 73 tys. z na produkcj i emisj czterech odcink闚 cyklu „Na zdrowie”. Program dotyczy profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Do tego resort Konstantego Radziwi陶a doda 151 tys. z na emisj spot闚 informacyjnych, te o raki piersi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekaza這 鈔odki na emisj spotu promuj帷ego znak „Poznaj Dobr 砰wno嗆”. Za 27 emisji resort zap豉ci 50 tys. z.

W 2017 roku fundacj dotowa這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej. Za kampani spo貫czn zap豉ci這 188 tys. z brutto.

Z kolei fundacja Nasza Przysz這嗆 najcz窷ciej otrzymywa豉 pieni康ze na prowadzenie gimnazjum i liceum. W tym wypadku 鈔odki przekazywa urz康 miasta Szczecinek. Opr鏂z tego fundacja dosta豉 dofinansowanie na organizacje zaj耩 na basenie.