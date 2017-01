PKB powyżej oczekiwań ekonomistów. Ale rząd mocno przestrzelił z prognozami

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

W budżecie na 2016 rok zakładano wzrost PKB o 3,8 proc. Kilka miesięcy później weryfikowano wstępne oceny dynamiki gospodarki, gdy okazało się, że nie rośnie ona zgodnie oczekiwaniami. Ostateczne dane okazały się jeszcze gorsze. PKB wzrósł w ubiegłym roku o 2,8 proc. - jak podaje GUS we wstępnych danych. To najgorsze dane od trzech lat.



Najpierw 3,8 proc. wzrostu PKB - z takimi założeniami podpisywał budżet państwa na 2016 rok prezydent Andrzej Duda. Potem w sierpniu Ministerstwo Finansów skorygowało prognozę na 2016 rok do 3,4 proc. Ostatecznie okazało się, że wzrost gospodarczy wyniósł zaledwie 2,8 proc. Rząd przestrzelił więc o aż 0,6 pkt. proc.

To i tak jednak powyżej oczekiwań ekonomistów. Średnia ich prognoz wskazywała ostatnio na wzrost 2,7 proc.

- Dane zaskoczyły pozytywnie - podaje Jakub Rybacki, ekonomista ING Banku. - PKB w czwartym kwartale będzie zapewne wyższe niż 2,5 proc. w trzecim.

Wzrost PKB





Wskazuje jednocześnie, że w strukturze wzrostu wysoką rolę odgrywały zapasy, co nie jest zbyt dobrym sygnałem dla gospodarki.

Pozytywnie na wzroście gospodarczym odbiło się spożycie gospodarstw domowych - wyższe o 3,6 proc. niż w 2015 r. Negatywne cały czas oddziałują malejące inwestycje, czyli nakłady na środki trwałe niższe o 5,5 proc. W 2015 r. rosły o 6,1 proc., można więc powiedzieć, że utrzymały się w ubiegłym roku na poziomie sprzed dwóch lat.

Słabsza niż rok wcześniej był dynamika przemysłu - wartość dodana wzrosła o 3,5 proc. w porównaniu z wzrostem 6,5 proc. w 2015 r.

Regres zanotowało budownictwo - wartość dodana spadła o 11,9 proc. Dane z całego roku są jednak dużo lepsze, niż te podane w trzecim kwartale, kiedy wartość dodana spadła o 16,5 proc.

To wszystko dane wstępne. Pogłębione GUS poda już 14 lutego.

Jeszcze będzie przepięknie

Wzrost 2,8 proc. to dużo poniżej obrazu gospodarki, jaki był jeszcze rok temu. Co się w tym czasie pogorszyło? Bolączki z poprzednich kwartałów utrzymały się i w ostatnich trzech miesiącach, czyli gorsze inwestycje i słabnący wpływ bilansu handlu zagranicznego.

Ekonomiści Banku Millennium szacowali jednak nawet większy spadek (o 5,9 proc.) niż był w rzeczywistości. Pod koniec roku analitycy zauważali ożywienie, jednak dane okazały się lepsze od prognoz.

„Z naszych szacunków wynika, że załamanie w inwestycjach wyhamowało pod koniec roku, co widać m.in. w poprawie wykorzystania środków z funduszy UE” - podają ekonomiści Banku Millennium. „Lepsze od oczekiwań dane wysokiej częstotliwości za grudzień sugerują, że możliwy jest nieco wyższy odczyt za cały rok niż nasze pierwotne szacunki”.

- Oczekujemy, że przyśpieszenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku - mówi Jakub Rybacki z ING Banku.

Na przyszły rok w budżecie zapisano 3,6 proc. wzrostu gospodarczego. To równie optymistyczne założenia, jak jeszcze rok temu, zważywszy na to jakie prognozy dają nam międzynarodowe instytucje. Ekonomiści zauważają jednak, że faktycznie szykuje się odbicie, pytanie tylko czy do aż takich poziomów, jakie założył rząd.

„Naszym zdaniem, koniunktura osiągnęła dno na przełomie 2016 i 2017 r. i w kolejnych kwartałach wzrost będzie przyśpieszał” - podają ekonomiści BZ WBK.

500+ i rynek pracy ciągną PKB w górę

Jedyne na co nie trzeba narzekać to sprzedaż detaliczna. Ta rosła pod koniec roku w tempie ponad 6 proc. rok do roku. To efekt m.in. działania Programu 500+, ale i spadku bezrobocia oraz wyższych o prawie 3 proc. płac. I to realnych płac - wszak przez większość roku mieliśmy deflację.

Gdyby odczyt był gorszy od oczekiwań, mogłoby to mieć negatywne przełożenie na wycenę złotego, czy obligacji.

Dzisiaj jednak rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, więc wpływ danych GUS będzie ograniczony, bo co innego zaprząta uwagę rynków. Złoty pozostaje we wtorek mocny.