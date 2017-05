Podaruj pracownikom czas dla rodziny

Fot. 123RF PICSEL ADAM WIŚNIEWSKI

W wyścigu o pracowników coraz ważniejsze staje się budowanie marki takiego pracodawcy, który pomaga zrealizować nie tylko cele zawodowe, ale i prywatne. Co roku kilkaset tysięcy pracowników kończy 15 maja wcześniej pracę i kilkaset firm w Polsce dzięki akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” Fundacji Humanites wysyła czytelny sygnał dla świata biznesu: inwestujemy w wartości rodzinne i relacje długoterminowe z naszymi pracownikami.

Firmy poświęcają coraz więcej czasu, energii oraz pieniędzy na bardzo wyrafinowane systemy motywacyjne zapominając, że zaangażowanie ludzi zależy również np. od poczucia sensu w pracy, godności czy poczucia wpływu, oraz od tego czy pracodawca dostrzega w nich nie tylko pracowników, ale zwyczajnie ludzi, którzy są również ojcami, matkami, synami i córkami.

Badania przeprowadzone wśród 10 tysięcy menadżerów z 70 krajów wykazały, że najważniejszą wartością dla nich jest rodzina. Jednocześnie na pytanie: „Która wartość jest najbardziej zagrożona” odpowiedź brzmiała również rodzina. Zaangażowanie pracowników to dzisiaj nie luksus, lecz konieczność, a wszystkie relacje biznesowe i prywatne działają jak naczynia połączone. Zadowolony z życia rodzinnego pracownik, z pewnością będzie bardziej zaangażowany w obowiązki zawodowe.

Jednocześnie statystyki pokazują, że zachorowalność z powodu depresji stale się zwiększa, różnego rodzaju zaburzenia psychiczne odczuwa każdego roku około 7,5 mln Polaków - takie dane podaje konsultant krajowy Ministerstwa Zdrowia prof. Filip Rybakowski. Wyliczenia mogą być szokujące, lecz w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu występują u 20 proc. społeczeństwa. Prognozy również nie napawają optymizmem – szacuje się, że do 2030 roku koszty związane z zaburzeniami psychicznymi zwiększą się 2,5-krotnie. Nie chodzi tylko o środki, jakie trzeba przeznaczyć na leczenie schorzeń ale także o zwolnienia lekarskie i ryzyko wystąpienia innych schorzeń.

Wyniki badań w sferze zawodowej są równie niepokojące. Według Extendent DISC polscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych na świecie. Wskaźnik napięcia wśród Polaków jest zdecydowanie wyższy niż u pracowników z innych krajów świata. Z przeprowadzonych w 2016 r. badań Fundacji Slowlajf wynika, że problem wypalenia dotyczy 70 proc. organizacji działających na terenie Polski. 4 na 10 pracowników uważa, iż problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy.

Spędźcie czas z bliskimi

Dlatego Fundacja Humanites, inicjator ogólnopolskich obchodów Dnia Rodziny zaprasza wszystkich pracodawców i pracowników do włączenia się już po raz szósty Akcji Społecznej "Dwie Godziny dla Rodziny". Zachęca, aby 15 maja (Międzynarodowy Dzień Rodzin) firmy pozwoliły pracownikom skończyć dzień pracy o symboliczne dwie godziny wcześniej, po to, aby spędzili ten czas z bliskimi, na przykład na dobrej międzypokoleniowej rozmowie. Te dwie godziny to oczywiście symbol, zarówno ze strony pracodawców, jak i rodzin – wiadomo, że tych godzin refleksji i troski o nasze więzi rodzinne potrzebujemy znacznie więcej i to każdego dnia, a nie tylko od święta – podkreśla Amanda Szeligowska koordynator akcji Dwie Godziny dla Rodziny.

Celem Fundacji Humanites jest inspiracja do odświeżenia rodzinnych relacji, "odkrycia na nowo" bliskich osób, ocalenia od zapomnienia wspomnień, zrozumienia swoich korzeni. Co roku Fundacja podpowiada jak można spędzić „Dwie godziny dla rodziny” np. na rozmowie o dziadkach i krewnych, o marzeniach, rodzinnych zwyczajach i tradycjach czy o starych zdjęciach. W tym roku motywem przewodnim akcji jest „GOTOWANIE NA RODZINNYM PLANIE”.

Dzień Rodziny dla rodziny

Po raz pierwszy Akcję Społeczną "Dwie Godziny dla Rodziny", Fundacja Humanites zorganizowała w 2012 roku, inaugurując ogólnopolskie obchody Dnia Rodzin. Od tego czasu setki firm, od małych przedsiębiorstw po wielkie korporacje, co roku w ten właśnie sposób inspirują swoich pracowników do dbania o rodzinne relacje. „Dwie Godziny dla Rodziny" są wymienione przez pracowników na liście najważniejszych czynników tworzących klimat dobrego miejsca pracy (ogólnopolska sonda przeprowadzona wśród pracowników firm i korporacji „Great Place to Work 2017”).

Zasięg akcji z roku na rok jest coraz większy. Jak dotąd udział wzięło ponad 500 polskich i międzynarodowych firm, dużych grup kapitałowych oraz instytucji publicznych, a także uczelnie wyższe i samorządy. W tym roku do Akcji zgłosiło się już ponad 100 firm.

„Kiedy rozpoczynaliśmy akcję sześć lat temu idea równowagi miedzy życiem zawodowym i prywatnym, znana jako work – life balance, dopiero pojawiała się w świadomości pracodawców. Przez dwie dekady hołdowano tezie, że rzeczywistość zawodowa i życie prywatne to dwa odrębne światy, a kariera zawodowa wymaga bezwzględnej dyspozycyjności. Fundacja Humanites postawiła sobie za cel zmianę tego paradygmatu. Wierzymy, że mądre integrowanie życia prywatnego i zawodowego (work-life integration) jest możliwe – stwierdza Zofia Dzik prezes Fundacji Humanites.

Co roku Fundację w tym działaniu wspiera wiele znanych osób jak np.- Zbigniew Wodecki, Stanisław Soyka, DJ Wika, Mezo, Prof. Jerzy Bralczyk, z którymi wywiady na temat ich wspomnień, marzeń i wartości którymi kierują się w życiu, można obejrzeć na stronie http://mamrodzine.pl/2-godziny-dla-rodziny/inspiracje/obejrzyj/.

Partnerami Akcji „Dwie godziny dla rodziny” są: Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Hotel Bukovina, LiderSHE, PKN ORLEN S.A., Radio Warszawa, Reputation Managers, Sukces Pisany Szminką, Think Tank oraz Wirtualna Polska. Akcja ma również wsparcie ONZ.

Wszystkie szczegóły, warunki uczestnictwa i inspiracje można znaleźć na stronie www.mamrodzine.pl

Dziś pracodawcy wiedzą, że budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach ważnych dla pracownika to nieodłączny element employer brandingu, czyli kreowania marki pracodawcy.

Jak podaje „Business Insider” ponad połowa (57 proc.) zatrudnionych twierdzi, że właśnie dodatki i benefity decydują o tym, czy rozważyć przyjęcie nowej oferty pracy. Co ciekawe 80 proc. z nich uważa, że woli otrzymać bonusy w postaci np.: większej ilości wolnego czasu, niż finansową podwyżkę. Pracodawcy coraz więcej inwestują w pogramy integrujące zawodową i rodzinną sferę życia. Przekłada się to na zdolność do pozyskania oraz utrzymania pracowników, a także wzrost ich motywacji. Jak wskazuje najnowszy raport Aon Hewitt, stworzony na podstawie informacji uzyskanych od ponad 5 mln pracowników z ponad 1000 organizacji na całym świecie w latach 2015-2016, poprawa poziomu zaangażowania wśród pracowników to wymierna korzyść dla firmy. Badania pokazują, że 5-procentowy wzrost zaangażowania pracowników wiąże się z 3-procentowym zwiększeniem przychodu w organizacji w kolejnym roku.

Do 15 maja można zgłosić swoją firmę do akcji wypełniając formularz na stronie www.mamrodzine.pl

Akcji towarzyszy konkurs na hasło przewodnie kolejnej edycji, w którym główną nagrodą jest rodzinny weekend w Hotelu Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej

Gotowanie na Rodzinnym Planie

Tegoroczna edycja akcji odbędzie się pod hasłem „Gotowanie na Rodzinnym Planie”. Od zarania ludzkości to właśnie wspólne przygotowywanie posiłków oraz ich wspólne spożywanie było kluczowym elementem cementowania bliskich relacji. Stąd też w tym roku fundacja Humanites powraca do korzeni, by uświadomić ludziom wagę wspólnego spędzania czasu przy stole, przy okazji podpowiadając, że może się to stać niezapomnianą przygodą dla całej rodziny.

Zainspirujmy się zatem smakami dzieciństwa, zaangażujmy zarówno doświadczonych szefów kuchni (np.: nasze mamy i babcie), jak również tych najmłodszych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na tym polu i po prostu cieszmy się swoją obecnością. Chodzi o to, aby gotowanie na rodzinnym planie stało się stałym i wyczekiwanym elementem naszego życia i inspiracją do rozmów bez patrzenia na zegarek. W takich chwilach nie jesteśmy już tylko mamą, tatą, dzieckiem, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem – stajemy się szczęśliwą Rodziną.

