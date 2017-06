Polska liderem rynku nowoczesnych usług biznesowych

Fot. StartupStockPhotos/CC0 Public Domain/pixabay

W pierwszym kwartale 2017 roku w naszym kraju działało 1078 centrów usług biznesowych zatrudniających 244 tysiące osób. Za trzy lata w tej branży ma pracować już 300 tysięcy osób! – wynika z raportu zaprezentowanego w Łodzi przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)

Centra usług w Polsce to zarówno centra usług wspólnych (SSC), outsourcingu procesów biznesowych (BPO), outsourcingu IT (IT) oraz centra badawczo-rozwojowe (R&D).

Między pierwszym kwartałem 2016 a pierwszym kwartałem 2017 nad Wisłą rozpoczęły działalność 92 nowe centra usług.

Wymienione powyżej centra należą do łącznie 724 firm-inwestorów prowadzących działalność na terenie Polski. 524 spośród nich to inwestorzy zagraniczni, podczas gdy pozostałe 200 to firmy posiadające rodzimy kapitał. Na polskim rynku jest obecne 80 inwestorów z listy Fortune Global 500.

Kraków usługowym liderem

Na mapie Polski widać 7 głównych ośrodków usług biznesowych, w których zatrudnienie w centrach usług biznesowych przekracza 10 tysięcy. Są to:

1. Kraków: 55,8 tysiąca zatrudnionych.

2. Warszawa: 42,6 tysiąca zatrudnionych.

3. Wrocław: 40 tysięcy zatrudnionych.

4. Trójmiasto: 19,3 tysiąca zatrudnionych

5. Aglomeracja Katowicka: 19 tysięcy zatrudnionych.

6. Łódź: 18,1 tysiąca zatrudnionych.

7. Poznań: 13,5 tysiąca zatrudnionych.

- Nasze doświadczenia potwierdzają, że Polska pozostaje niekwestionowanym liderem w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Inwestorzy wysoko cenią polskich specjalistów – osoby wykształcone i zaangażowane – mówi Weronika Achramowicz, Partner w warszawskim biurze Baker&McKenzie.

Z łącznymi zasobami przekraczającymi 9 milionów metrów kwadratowych Polska jest największym rynkiem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Sektor usług dla biznesu pozostaje głównym najemcą powierzchni biurowych poza Warszawą – popyt ze strony firm z tej branży sięgnął w 2016 r. aż 418 500 mkw.

Coraz więcej pracowników

Wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ciągu minionego roku (I kwartał 2016 - I kwartał 2017) wyniósł 15%.

Większość pracowników stanowią kobiety. Przeciętny wiek pracownika tej branży w Polsce wynosi 31 lat, a 93% zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju może poszczycić się wyższym wykształceniem.

Polub WP money na Faceboku:

Materiały prasowe