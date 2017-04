To ma być nowy rynek dla polskich firm. Wielkie otwarcie

Fot. EPA/José Méndez

W stolicy Meksyku we wtorek zostanie otwarte zagraniczne biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który przebywa w tym kraju z oficjalną wizytą. Towarzyszy mu grupa przedsiębiorców. Zyskać mają m.in. producenci łodzi i jachtów oraz firmy motoryzacyjne.



Prezes PAIH Tomasz Pisula ocenia, że jest wiele możliwości współpracy gospodarczej między Polską a Meksykiem. Wskazał na przykład właśnie na branżę motoryzacyjną oraz sektor budowy łodzi i jachtów.

W sumie PAIH zamierza otworzyć za granicą 70 biur. Mają one pomagać polskim przedsiębiorcom znajdować rynki zbytu, a także pilotować projekt w trakcie jego wprowadzania.

Do głównych towarów eksportowanych przez Polskę do Meksyku należą m.in. urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku, części do samochodów, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia, wyroby z metali nieszlachetnych, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych.

Eksport za pół miliarda

Z Meksyku sprowadzamy urządzenia mechaniczne oraz elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia oraz wyroby z metali nieszlachetnych.

Od stycznia do listopada 2016 r. do Meksyku sprzedaliśmy towary i usługi za blisko 487 mln dol., a sprowadziliśmy za ponad 492 mln. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. nasz eksport spadł 22 proc., a import o 1 proc.

Prezydent w Meksyku jest od kilku dni. W poniedziałek odebrał symboliczny klucz do Miasta Meksyk. - Przyjmuję, że na moje ręce zostały przekazane klucze do Mexico City dla Polaków, dla przedstawicieli polskiego biznesu, działaczy i polityków samorządów lokalnych, miejskich - powiedział Duda.

Mexico City wzorem dla polskich miast

Prezydent podkreślił, że jest pod wrażeniem ogromnego, tętniącego życiem miasta, które z aglomeracją - według niektórych ocen - liczy nawet 28 milionów mieszkańców. - Jestem pełen podziwu dla władz, co do umiejętności zarządzania tak wielkim organizmem miejskim - dodał Duda.

Prezydent mówił, że dla dynamicznie rozwijających się polskich miast: Warszawy czy aglomeracji Górnego Śląska doświadczenia władz Miasta Meksyk będą miały ogromne znaczenie w kwestiach komunikacji miejskiej, międzymiastowej, rozwoju infrastruktury energetycznej, inwestycji związanych z rekreacją i coraz istotniejszych - związanych z ekologią.

Duda powiedział, że wiele przedsiębiorstw w Polsce rozwija się w kierunku nowoczesnych technologii związanych z ochroną środowiska. - Pracujemy w tej chwili w Polsce nad ekologicznym samochodem, samochodem na energię elektryczną. To bardzo ważny projekt realizowany przez polski rząd i przeze mnie jako prezydenta - zaznaczył szef państwa.

Podkreślił, że polskie firmy mają doskonałe doświadczenia w produkcji autobusów elektrycznych. Zaznaczył, że wierzy, iż współpraca gospodarcza między Polską i Meksykiem będzie mogła być produktywna także w obszarze związanym z transportem ekologicznym.

Zobacz też: E-stonia – cyfrowa ofensywa wkracza do Polski