Wzrost PKB Polski powyżej 3 proc. dopiero pod koniec 2017 r. Ceny pójdą w górę

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/ EastNews

O 2,7 proc. urośnie polska gospodarka w 2017 r. - uważają ekonomiści z BZ WBK. W najnowszej prognozie znów są znacznie mniej optymistyczni od swojego byłego szefa, Mateusza Morawieckiego. Budżet, nad którym pracował wicepremier, a kiedyś prezes BZ WBK, zakłada bowiem wzrost PKB aż o 3,6 proc.

Ekonomiści z instytucji finansowych przyzwyczaili już obserwatorów rynku do tego, że ich podejście do kwestii prognoz rozwoju gospodarczego jest znacznie bardziej krytyczne wobec tego, co prezentuje rząd.

W projekcie budżetu państwa na 2017 r. rząd założył bowiem, że PKB wzrośnie w tym czasie o 3,6 proc. To i tak nieco mniej wobec pierwotnej wersji, w której można było znaleźć prognozę na poziomie 3,9 proc.

Tymczasem ekonomiści z BZ WBK już po raz drugi w ostatnich tygodniach studzą te ambitne założenia. Najpierw poddali w wątpliwość prognozę na 2016 r. i wskazali, że czwartym kwartale wzrost PKB może być "bliższy 1 proc. niż 2 proc. r/r".

Teraz odnieśli się do 2017 r. Według nich wzrost PKB, na który możemy liczyć w 2017 r., to 2,7 proc. wobec wcześniejszej prognozy w wysokości 2,9 proc. Zaznaczają przy tym, że jeżeli spojrzymy na poszczególne kwartały przyszłego roku, to wzrost na poziomie powyżej 3 proc. będzie możliwy dopiero w czwartym kwartale.

Załamanie w inwestycjach. Ale będzie lepiej

Ekonomiści BZ WBK wskazują, że taki scenariusz będzie możliwy do realizacji pod warunkiem odbicia w sektorze inwestycji w Polsce. Jego załamanie okazało się w 2016 r. sporą niespodzianką, która przyczyniła się do wyhamowania dynamiki wzrostu gospodarczego. Istotne okazało się przede wszystkim spowolnienie inwestycji samorządowych (-54 proc. r/r w pierwszej połowie 2016 r. oraz -37 proc. r/r w trzecim kwartale).

"W 2016 byliśmy świadkami bardzo niskiej absorpcji środków z UE, pomimo faktu, że nowa perspektywa jest hojniejsza od poprzedniej" - zauważają ekonomiści BZ WBK. Wskazują, że w ramach perspektywy 2014-2020 są do dyspozycji 82 mld euro, podczas gdy w latach 2007-2013 było to 69 mld euro.

W swojej analizie ekonomiści wzięli pod uwagę liczbę wniosków, które w 2017 r. zaczną być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wskazali, że przyszły rok będzie co prawda wyglądał lepiej od 2016, ale wyraźne ożywienie przyjdzie dopiero w czwartym kwartale 2017 r., a prawdziwy boom w 2018 r.

"Nasza analiza sugeruje mocny wzrost inwestycji ze środków UE w piątym roku perspektywy unijnej. Warto zauważyć, że podobnie było w poprzedniej perspektywie, kiedy 2011 r. był pierwszym rokiem mocnego wzrostu w inwestycjach po raczej słabym 2010 r." - czytamy.

Rząd wydał 17 mld zł. Konsumpcja wyraźnie nie wzrosła

Możemy więc założyć, że wyniki gospodarcze w pierwszej połowie roku ponownie będą ratowane głównie przez konsumpcję. BZ WBK zakłada nawet, że w 2017 r. będzie ona rosła szybciej niż w tym roku: wskaźnik pokazujący jej dynamikę ma skoczyć do 3,9 proc. r/r z 3,7 proc. r/r w tym roku.

Większe zakupy wśród Polaków będą, zdaniem ekonomistów, wynikiem lepszej sytuacji na rynku pracy i jednocześnie wzrostu płac. Co jednak ciekawe, na razie nie zauważyli oni wyraźnego efektu 500+, który według wcześniejszych prognoz miał stać się nową siłą napędową w polskiej gospodarce.

Program 500+, który wszedł w życie wiosną tego roku, zasili Polaków sumą około 17 mld zł do końca roku. Tymczasem, jak zaznacza BZ WBK, wpływ programu na konsumpcję był raczej słaby, znacznie poniżej wcześniejszych oczekiwań.

Ekonomiści upatrują powodów takiej sytuacji w tym, że część Polaków zastąpiła pozyskiwaną kwotą wcześniejsze pożyczki konsumpcyjne, które zaciągali. Zmienili więc źródło finansowania, ale nie zwiększyli skali zakupów w sklepach.

Co ciekawe, ekonomiści wskazali również na negatywne skutki programu 500+. "Program zasiłków na dzieci może spowodować spadek aktywności zawodowej w grupach mniej zarabiających. Wciąż jest zbyt wcześnie by ocenić efekty programu, ale pierwsze sygnały sugerują, że mógł on niektórych zdezaktywizować - aktywność zawodowa obniżyła się nieco dla kobiet, osób gorzej wykształconych i w wieku 35-44" - czytamy w raporcie BZ WBK.

Żywność podrożeje dwa razy szybciej

BZ WBK potwierdza również, że okres deflacji po ponad dwóch latach Polska ma już za sobą. Wskazuje, że wzrost cen będzie dyktowany m.in. przez skok cen surowców. Nie ma również co liczyć na tańszą żywność.

"Globalny trend cen żywności też jest bardzo prawdopodobny. Oczekujemy wzrostu cen jedzenia o średnio 1,6 proc. r/r w 2017 r., dwukrotnie szybciej niż w 2016 r. W styczniu ceny energii wzrosną z kolei pod wpływem podwyżki tzw. opłaty przejściowej" - podają ekonomiści BZ WBK.

Pomimo wzrostu inflacji, Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie przez cały 2017 r. Kolejnym krokiem będzie podwyżka stóp w 2018 r. - zakładają ekonomiści.