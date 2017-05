Streżyńska staje w obronie swojego 16-letniego doradcy: "Nie jest niczyim wnukiem"

Fot. Facebook

- Byłam absolutnie zaskoczona jego głęboką wiedzą, znajomością orzecznictwa polskiego i zagranicznego - tak minister cyfryzacji Anna Streżyńska broni swojego nowego współpracownika. Jak informowaliśmy na money.pl, od maja bezpłatnie doradza jej 16-letni Tymon P. Radzik. Po naszej publikacji w internecie zaatakowano jego samego i resort, twierdząc, że tak młoda osoba nie powinna pełnić takiej funkcji.

- Pewnie słyszeliście w ostatnich dniach o moim najmłodszym doradcy w ministerstwie Tymonie Radziku. Ma 16 lat i oczywiście spotkał się z falą hejtu, bo wiadomo jak to się kojarzy - mówiła minister podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który został zorganizowany w Warszawie. Nawiązała tym samym do naszego artykułu, w którym opisaliśmy sylwetkę Tymona P. Radzika i po której, gimnazjalista został zmieszany z błotem w mediach społecznościowych.

Streżyńska zauważyła, że w internecie zaczęto bezpodstawnie atakować młodego doradcę, szukając jego rodziny w rządzie.

- Otóż nie jest wnukiem nikogo, kogo można by zidentyfikować na pierwszych stronach gazet. To jest młody chłopak z Zielonej Góry, który wsławił się tym, że walczył o swoje prawa w cyfrowym świecie. Walczył tak mocno, że wygrał postępowania sądowe i administracyjne - przypomniała.

Jak dodała, nawet jej trudno czasem doprowadzić do zmian w prawie, a to udało się Tymonowi. Po jego petycji pod koniec kwietnia Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które umożliwią osobom niepełnoletnim udział w posiedzeniach sądowych.

Przypomniała też, że Radzik walczył o ujawnienie na jakich zasadach rządowe instytucje udostępniły domeny Polska.pl prywatnej firmie. A ostatnio zachęcał Ministerstwo Cyfryzacji do umożliwienia do korzystania z Profilu Zaufanego przez osoby małoletnie. Dziś jest to mocno utrudnione.

- Dziennikarz, który z nim rozmawiał powiedział – głos dziecka, ale teksty profesora. Ja gdy z nim rozmawiałam, a jestem z wykształcenia prawnikiem, nie informatykiem, i usłyszałam to co ten 16-latek do mnie mówi w swojej specjalizacji, czyli praw młodych ludzi jeśli chodzi o e-usługi, cyfrowy świat to byłam absolutnie zaskoczona głęboką wiedzą, konsekwencją, umiejętnością słuchania, znajomością orzecznictwa polskiego i zagranicznego, umiejętnością analizy tekstu prawnego. Ten chłopak naprawdę mi zaimponował - broniła Radzika minister.

Jak dodała, życzy każdemu takiej wytrwałości w działaniu, jaką spotkała u Radzika.

Przypomnijmy, że gimnazjalista pełni funkcję doradcy w ministerstwie na zasadzie wolontariatu. Oznacza to, że nie pobiera za to żadnych pieniędzy, nie ma też dostępu do informacji niejawnych oraz nie ma mocy decyzyjnej. Minister Streżyńskiej może jedynie podpowiadać rozwiązania konkretnych problemów lub je sygnalizować.

Po fali hejtu Radzik, zamieścił na Facebooku oświadczenie, pisząc, że „kto chce podważyć cudze kompetencje, powinien postawić mu merytoryczne zarzuty”. Większość argumentów przeciwko niemu dotyczyła jedynie jego młodego wieku.