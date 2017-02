Rekordowa strata Rolls-Royce'a. Producent silników lotniczych i okrętowych 4,6 mld funtów na minusie

Fot. Rolls-Royce

4,6 mld funtów straty w 2016 roku zanotował brytyjski Rolls-Royce - producent silników lotniczych, okrętowych oraz turbin do elektrowni. To głównie efekt załamania się kursu funta po wyniku referendum w sprawie Brexitu, ale również ugody zawartej przez spółkę w związku ze skandalem korupcyjnym.

Spadek kursu funta w połowie zeszłego roku spowodował konieczność odpisania 4,4 mld funtów od zawartych przez spółkę kontraktów hedgingowych, których wartość wzrosła do 38 mld dol. Jak wyjaśnia agencja Reuters, większość umów w przemyśle lotniczym jest rozliczana w dolarach, dlatego Rolls-Royce musi zawierać umowy hedgingowe.

Znacznie mniejszym, ale także bolesnym ciosem w finanse producenta były koszty ugody, jaką Rolls-Royce w zeszłym roku zawarł z rządami Wielkiej Brytanii, USA i Brazylii. Po tym, jak spółka zapłaciła 671 mln funtów zakończono trwające od 2012 roku postępowanie antykorupcyjne w sprawie niedozwolonych praktyk firmy m.in. w Brazylii, Chinach i Indonezji.

Prezes Warren East, który już od 2015 roku przeprowadza restrukturyzację Rolls-Royce'a, ogłosił, że będą konieczne kolejne cięcia kosztów. Zysk bazowy spółki spadł w 2016 roku o połowę, do 813 mln funtów, co i tak jest lepszym wynikiem niż spodziewali się analitycy. East zapowiada, że spółka musi przeanalizować 20 proc. swoich działań.

Aby poprawić swoją sytuację finansową, w zeszłym roku Rolls-Royce obciął dywidendę o połowę - to pierwszy taki przypadek od 24 lat. Teraz spółka utrzymała dywidendę na tym samym poziomie, co - jak wyjaśniają jej przedstawiciele - ma pozwolić jej na utrzymanie odpowiedniej elastyczności bilansu.

Rolls-Royce to jeden z największych brytyjskich eksporterów. Zajmuje się głównie produkcją silników do komercyjnych samolotów szerokokadłubowych, ale także realizuje kontrakty dla lotnictwa wojskowego. Oprócz tego produkuje też silniki do lokomotyw, statków i okrętów, a także turbiny do elektrowni.

Oprócz identycznej nazwy handlowej i logotypu, Rolls-Royce plc od lat nie ma nic wspólnego z należącą od 2003 roku do BMW AG spółką Rolls-Royce Motor Cars. Podział koncernu Rolls-Royce Limited, który na początku lat 70. popadł w tarapaty finansowe i został znacjonalizowany, nastąpił w 1973 roku.