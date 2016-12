Rzecznik Finansowy i RPO chcą pomóc frankowiczom, w styczniu ruszają z akcją informacyjną

W styczniu w dziewięciu polskich miastach ruszy wspólna akcja informacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego, do którego wpływają skargi kredytobiorców zadłużonych szczególnie we frankach szwajcarskich. Eksperci będą m.in. podpowiadać, na co może liczyć kredytobiorca, jeśli zdecyduje się pójść do sądu.

Do Rzecznika Finansowego od miesięcy lawinowo napływają skargi kredytobiorców na kredyty walutowe. W efekcie wiosną tego roku biuro Rzecznika przygotowało raport na temat kredytów walutowych. Rzecznik podważył w nim m.in. sam fakt uzależniania kosztu kredytu od kursu waluty, bo w praktyce kredyty walutowe w Polsce wcale walutowymi nie były.

W sprawę frankowiczów zaangażował się również UOKiK, który zaczął wydawać tzw. „istotny pogląd w sprawie”, wspierając kredytobiorców w walce z bankami przed sądami. A ci na drogę sądową wchodzą coraz częściej.

W grudniu Sąd Okręgowy w Łodzi zdecydował, że zajmie się pozwem zbiorowym złożonym przez grupę 531 frankowiczów przeciwko mBankowi. To już drugi pozew zbiorowy przeciwko temu bankowi, pierwszy toczy się od 2010 roku. W październiku zaś Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania pozew grupowy 300 klientów przeciwko Getin Noble Bankowi, a kilka dni później Sąd Okręgowy w Gdańsku przyjął do rozpoznania w trybie grupowym pozew ok. 700 klientów banku BPH. We wrześniu natomiast warszawski sąd zdecydował, że zajmie się pozwem grupowym 450 klientów Banku Millennium.

A to tylko pozy grupowe, tych złożonych indywidualnie jest jeszcze więcej. Jednak pojedynczym klientom trudniej walczyć jest przeciwko dużym instytucjom finansowym, dlatego w sprawę zaangażował się również Rzecznik Praw Obywatelskich.

W styczniu i lutym RPO wraz z Rzecznikiem Finansowym przeprowadzi akcję informacyjną w dziewięciu miastach w Polsce: w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Słupsku, Szczecinie i Wrocławiu. Będą to dyżury, podczas których będzie można skorzystać z porady prawników i ekspertów od finansów. Podpowiedzą oni, jakie możliwości rozwiązania problemu ma kredytobiorca i na jaką pomoc może liczyć ze strony tych instytucji, jeśli zdecyduje się skierować sprawę do sądu.

Żeby pomoc była realna, kredytobiorca powinien zabrać ze sobą swoją umowę kredytową.

- Chodzi nam o to, by z tą informacją dotrzeć do szerokiego kręgu osób zainteresowanych. Bo wiedząc, jakie są możliwości działania, frankowicze będą mogli podjąć właściwe w ich sytuacji kroki i poprawić swój los. Nie zapominajmy, że umowy kredytowe są różne, dlatego tak ważne jest, by wykorzystać wszystkie indywidualne metody rozwiązywania problemu – argumentuje RPO.

Pierwszy dyżur odbędzie we Wrocławiu 13 stycznia, kolejne w Bydgoszczy 20 stycznia, w Katowicach 25 stycznia, w Kielcach 26 stycznia, w Lublinie 27 stycznia, w Gdańsku 8 lutego, w Słupsku 9 lutego, w Częstochowie 23 lutego i w Szczecinie 27 lutego.