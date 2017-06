Wiadomo, które szpitale trafiły do sieci. NFZ rozpoczął publikację list placówek

Fot. REPORTER

Wiadomo już, które szpitale trafiły do tzw. sieci szpitali, a które będą musiały zawalczyć o dofinansowanie. Oddziały NFZ opublikowały listy we wtorek. Zakwalifikowanie szpitala do sieci oznacza, że będzie miał na kilka lat zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z NFZ.



Listę można sprawdzić przez internet, w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Lista dla każdego regionu liczy po kilkadziesiąt stron. Swoje wykazy opublikowały już m.in oddziały dolnośląski, mazowiecki, lubuski, śląski. Kolejne dołączają systematycznie.

Sylwia Wądrzyk, rzeczniczka NFZ, informowała, że do sieci trafią szpitale "szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych".

Dowiedz się więcej: Sieć szpitali. Wielka reforma zdrowia rządu PiS

Sieć szpitali jest jednym ze sztandarowych pomysłów rządu w ochronie zdrowia.

- System, który obowiązuje i trwa od wielu lat, nikogo nie zadowala: ani pracowników, ani zarządzających szpitalami, ani samorządu, ani - co najważniejsze - pacjentów. Chorzy przeżywają gehennę - mówił w lutym Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. - Zmiany zaczynamy od szpitali, gdzie trafiają najbardziej cierpiący pacjenci, od SOR-ów, które są wstydliwym miejscem w polskich szpitalach i wymagają pilnej zmiany.

- Szpitale, które będą w sieci, otrzymają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonywanie swojej misji. Będzie ono oparte na poprzednich okresach rozliczeniowych. Szpitale w sieci uzyskają finansowanie na okres 4 lat. Dzięki temu w końcu pacjent - a nie rozliczenia szpitala - będzie najważniejszy - dodawał.

Wykazy szpitali sieciowych mogą jeszcze do 26 września zostać uzupełnione o placówki, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych.

Szpitale, które do sieci się nie zakwalifikowały, będą mogły - tak jak to było dotychczas - przystąpić do konkursów świadczeń. Do konkursów mogą też przystąpić szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie, np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Dodatkowo odrębnie finansowane będą świadczenia szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb pacjentów, np. odbieranie porodów, udzielanie pomocy razie zawałów serca, programy lekowe, endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego czy świadczenia związane z leczeniem onkologicznym.