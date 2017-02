Szwajcarski zegarek. Precyzja, kosztuje tyle co dom

Klientami firmy są rodziny królewskie, ale również słynni piłkarze. Niewielu stać bowiem na zakup ręcznie robionego zegarka, który może kosztować nawet pół miliona złotych

Rozmowa z Pim Koeslag, głównym konstruktorem szwajcarskich luksusowych czasomierzy Ateliers deMonaco

Krzysztof Olszewski: Skąd pomysł na markę i czasomierze Ateliers deMonaco.

Pim Koeslag: Wszystko zaczęło się w 2008 roku. Rozmawiałem o swojej pasji, wymyślaniu zegarków z swoim ówczesnym szefem Peterem Stasem, który był jednym z założycieli firmy Frédérique Constant. Tworzyłem tam mechanizmy zegarków. Te pierwsze nie były tak bardzo skomplikowane, ale miałem pomysł, żeby stworzyć coś lepszego, bardziej skomplikowanego. Udało się. Powstał mechanizm składający się z 450 części! Był naprawdę bardzo skomplikowany. Kiedy go skończyłem i Peter go posłuchał, przyznał, że jest naprawdę dobry, ale nie pasował do marki Frédérique Constant. Był zbyt ekskluzywny. I to wtedy powstał pomysł na nową markę w ramach grupy Frédérique Constant. Nazwaliśmy ją Atelies deMonaco. Zegarki zaczęły się sprzedawać, a my wymyślaliśmy ich kolejne wersje. Dziś mamy sześć mechanizmów czasomierzy z najwyższej półki, czyli sześć różnych kolekcji zegarków.

Ile takich zegarków firma tworzy w ciągu roku?

W ubiegłym roku produkcja naszych zegarków zwiększyła się o 60 procent, ale mimo tego wciąż robimy ekskluzywne produkty. Dlatego mamy nadzieję wyprodukować w tym roku od 150 do 200 zegarków.

Kim są Państwa klienci?

Mamy klientów z rodzin królewskich, np. książę Albert z Monako, książę Kataru, trochę piłkarzy jak np. Dani Alves, gracz Juventusu. Dla niego stworzyliśmy specjalny, unikatowy zegarek.

A co wyróżnia zegarki Atelies deMonaco?

Repetier, Tourbillon (bardzo skomplikowane mechanizmy i części zegarka - przyp. red.), wieczny kalendarz, chronograf, a wszystko o ręcznie wykonane przez naszą firmę. Jesteśmy jedną z pięciu firm, które mogą posługiwać się tzw. pieczęcią genewską. Przyznają ją władze Genewy. To gwarancja jakości, która jednocześnie oznacza, że produkt został w całości wykonany w Szwajcarii.

Budując tak skomplikowane urządzenia firma ma jeszcze pomysły na nowe zegarki?

Oczywiście. Mamy zamiar pokazać pierwszy stalowy chronograf na tegorocznych branżowych targach w Bazylei. To będzie nasz pierwszy tego typu zegarek. Ale jednocześnie tworzymy nowe, unikalne i limitowane czasomierze, które mają najwyższy poziom artystyczny, wielowarstwowe ręcznie grawerowane cyferblaty z czystego złota.

Pytanie, czy to są jeszcze zegarki, czy tak naprawdę luksusowa biżuteria?

To wciąż są zegarki. Po prostu naszym głównym celem jest robić piękne czasomierze. Wszystkie mają automatyczne lub manualne mechanizmy i jak wspomniałem są tworzone przez nas w Genewie. W każdym czasomierzu znajduje się ręcznie grawerowany wahnik z 22 karatowego złota.

Noblesse Oblige - to jak można przeczytać - motto waszej firmy. Jak je rozumieć?

Tak - Noblesse Oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje. Te słowa odnoszą się bezpośrednio do naszej firmy, bo używamy tylko szlachetnych materiałów i robimy tylko wysokowartościowe i rzadkie zegarki. Podobnie jak nasi klienci, są bardzo szlachetnymi i znanymi ludźmi, choć nie zawsze szlachetnie urodzonymi.

A Pan lubi swoją pracę? Jest Pan przecież twórcą tych zegarków

Tak. Naprawdę lubię, choć jest bardzo trudnym zajęciem. Jestem dyrektorem generalnym Ateliers deMonaco, to znaczy, że zajmuje się sprzedażą i marketingiem i wszystkimi innymi rzeczami, ale również - i to jest mój główny zawód - budowaniem zegarków. Uczyłem się tego w szkole zegarmistrzowskiej w Amsterdamie. Tworzenie pięknych i skomplikowanych konstrukcji, to moja największa pasja.

Ostatnie i chyba najważniejsze pytanie. Dlaczego te zegarki są tak drogie?

Właściwie nie są aż tak drogie i mogę to wyjaśnić. Oczywiście kosztują dużo pieniędzy, ale jeśli zobaczysz ilość pracy, którą wkładamy w te czasomierze to zrozumiesz, że nie są one aż tak drogie.

Tylko kilku Polaków ma zegarek Atelies deMonaco

Dariusz Chlastawa, prezes Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków

Atelies deMonaco to firma wyjątkowa, prawdziwa manufaktura. To rzemieślnicza produkcja, w której wszystko tworzone jest od zera - od pomysłu aż do samego wykonania. Dlatego klient może w tej firmie zamówić sobie zegarek na miarę. I nie chodzi tylko o kolor paska, czy jego rodzaj, ale może być ze złota, a na tarczy może być wygrawerowany rodzinny dom.

Zegarki tej marki choć mechaniczne, mają wbudowany wieczny kalendarz, który stworzony jest jedynie w oparciu o elementy mechaniczne, a nie elektronikę. Niewiele firm potrafi taki kalendarz zrobić, a Atelies deMonaco nie tylko go zrobiło, ale również można go regulować za pomocą tylko jednej koronki. Dlatego zegarki tej marki pod względem komplikacji, jakości wykonania, należą do ścisłej czołówki. Cena? Stąd, że to produkcja jednostkowa i wyjątkowa to ceny tych zegarków wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W Polsce zegarki tej marki posiada tylko kilka osób.

Atelies deMonaco w Galerii Mokotów

W dniach 24-26.02.2017 w Studio The Designer Gallery wewnątrz Galerii Mokotów pokazana była niepowtarzalna wystawa Ateliers deMonaco. Podczas wydarzenia było można zobaczyć prawdziwe dzieła sztuki szwajcarskiej manufaktury zegarków. Wystawa została przygotowana wspólnie z Klubem Miłośników Zegarów i Zegarków.