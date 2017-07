Jacek Kurski bierze 800 mln zł kredytu w BGK. Tak ratuje finanse TVP po zamrożeniu uszczelnienia abonamentu

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News

Decyzja o udzieleniu przez państwowy BGK 800 mln zł kredytu dla TVP już zapadła i dokumenty zostaną podpisane w najbliższych dniach. Nowe źródło finansowania pogrążonego w kryzysie finansowym nadawcy publicznego to efekt zawieszenia prac nad uszczelnieniem abonamentu RTV.

Bardzo zaawansowane prace nad uszczelnieniem abonamentu zostały niespodziewanie wstrzymane, ponieważ - według nieoficjalnych doniesień z obozu rządowego - z Prawo i Sprawiedliwość miało przestraszyć się negatywnego odbioru społecznego tej reformy.

Oznacza to zarazem, że pogrążona w tarapatach finansowych Telewizja Polska nie może liczyć na dodatkowe wpływy z abonamentu, które mogłyby załatać dziurę w finansach spółki. Niewystarczające byłoby nawet bardzo korzystne dla TVP rozdzielenie pieniędzy z abonamentu przez KRRiT.

Jak podają wirtualnemiedia.pl, w tej sytuacji prezes TVP Jacek Kurski musiał sięgnąć po alternatywne źródła finansowania spółki. Już w kwietniu pojawiły się doniesienia, że takim źródłem będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a w ostatnich dniach w mediach pojawiła się kwota kredytu wynosząca 800 mln zł.

Teraz wirtualnemedia.pl donoszą - powołując się na anonimowych informatorów - że decyzja już zapadła, a "dokumenty mają zostać podpisane w ciągu kilku najbliższych dni".

Wideo: TVP transmituje telewizję braci Karnowskich. Rzecznik rządu nie widzi w tym nic złego

Co ciekawe, kwietniowy wniosek Jacka Kurskiego o kredyt w BGK miał spotkać się z nieprzychylną reakcją rządu, ale odłożenie prac nad uszczelnieniem abonamentu miało spowodować, że na pomysł ten spojrzano przychylniej.

Warto zaznaczyć, że w przypadku BGK słowo "bank" jest mocno mylące - jest to bowiem państwowa instytucja za pośrednictwem, której rząd wspiera wybrane sektory gospodarki, eksport czy realizuje programy społeczne w rodzaju MdM.

Misja BGK: ośmielanie innych do udziału w ambitnych projektach

Dość dyskusyjne może być udzielenie kredytu TVP w świetle misji, jaką w polskiej gospodarce ma wypełniać BGK. Jak bowiem czytamy na stronie banku, "głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków".

Mało tego, z deklaracji BGK wynika, że instytucja ta "bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych". "Daje pierwszą i ostatnią złotówkę, ośmielając innych do udziału w ambitnych projektach. Bank skutecznie wspiera przedsiębiorczość, którą uważa za polskie dobro narodowe" - czytamy na stronie BGK.

W 2016 r. Telewizja Polska zanotowała 180 mln zł straty, co oznacza wzrost o ponad 140 mln zł w stosunku do roku 2015. Wpływy z reklam nadawcy spadły o 5,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły zaledwie 872 mln zł. Przychody z abonamentu zmniejszyły się o kolejne 9,6 proc. - TVP otrzymała z tego źródła 363,5 mln zł.