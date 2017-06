Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r. Seniorzy dostaną rekordowe podwyżki?

Przyszły rok może być wyjątkowo dobry dla emerytów i rencistów. Waloryzacja świadczeń w 2018 r. może wynieść nawet 2,4 proc. Dla przeciętnego świadczeniobiorcy oznacza to nawet kilkadziesiąt złotych więcej. Policzyliśmy na ile mogą liczyć seniorzy.

Od 18 zł do nawet 100 zł - tyle mogą wynieść podwyżki rent i emerytur w 2018 r. Mogą, bo dopiero ważą się losy wskaźnika waloryzacji. We wtorek tę kwestię poruszy rząd. Podczas obrad Rady Ministrów szef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawi propozycję podwyższenia waloryzacji świadczeń w 2018 r.

Jak wynika z informacji dziennika "Fakt", Elżbieta Rafalska będzie mówić o rekordowym poziomie wskaźnika waloryzacji. Ma to być nawet 2,4 proc. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku podwyżka wyniosła zaledwie 0,44 proc.

To byłaby bardzo dobra informacja dla rencistów. Ci, którzy dostają 1000 zł brutto emerytury lub renty po zmianach mogliby liczyć na 1024 zł. Na rękę byłoby to 872 zł, czyli 18,84 zł więcej niż przed podwyżką.

Oczywiście zmiany mocniej odczują ci seniorzy, którzy pobierają wyższe świadczenia. I tak - dostający 2 tys. zł brutto mogą liczyć na 38,68 zł więcej na rękę. Pobierający 3 tys. zł brutto dostaną już 57,52 zł więcej do portfela.

Renty i emerytury po waloryzacji na poziomie 2,4 proc. brutto przed waloryzacją netto przed waloryzacją brutto po waloryzacji netto po waloryzacji różnica w zł/mies. różnica procentowa 1000 854 1024 872,84 18,84 2,21 1100 935 1126,4 956,02 21,02 2,25 1200 1015 1228,8 1038,21 23,21 2,29 1300 1096 1331,2 1121,39 25,39 2,32 1400 1177 1433,6 1203,58 26,58 2,26 1500 1258 1536 1286,76 28,76 2,29 1600 1338 1638,4 1368,94 30,94 2,31 1700 1419 1740,8 1452,13 33,13 2,33 1800 1500 1843,2 1534,31 34,31 2,29 1900 1581 1945,6 1617,5 36,5 2,31 2000 1661 2048 1699,68 38,68 2,33 2100 1742 2150,4 1782,86 40,86 2,35 2200 1823 2252,8 1865,05 42,05 2,31 2300 1904 2355,2 1948,23 44,23 2,32 2400 1984 2457,6 2030,42 46,42 2,34 2500 2065 2560 2113,6 48,6 2,35 2600 2146 2662,4 2195,78 49,78 2,32 2700 2227 2764,8 2278,97 51,97 2,33 2800 2307 2867,2 2361,15 54,15 2,35 2900 2388 2969,6 2444,34 56,34 2,36 3000 2469 3072 2526,52 57,52 2,33 3100 2550 3174,4 2609,7 59,7 2,34 3200 2630 3276,8 2691,89 61,89 2,35 3300 2711 3379,2 2775,07 64,07 2,36 3400 2792 3481,6 2857,26 65,26 2,34 3500 2873 3584 2940,44 67,44 2,35 3600 2953 3686,4 3022,62 69,62 2,36 3700 3034 3788,8 3105,81 71,81 2,37 3800 3115 3891,2 3187,99 72,99 2,34 3900 3196 3993,6 3271,18 75,18 2,35 4000 3276 4096 3353,36 77,36 2,36 4100 3357 4198,4 3436,54 79,54 2,37 4200 3438 4300,8 3519,73 81,73 2,38 4300 3519 4403,2 3601,91 82,91 2,36 4400 3599 4505,6 3685,1 86,1 2,39 4500 3680 4608 3767,28 87,28 2,37 4600 3761 4710,4 3850,46 89,46 2,38 4700 3842 4812,8 3932,65 90,65 2,36 4800 3922 4915,2 4015,83 93,83 2,39 4900 4003 5017,6 4098,02 95,02 2,37 5000 4084 5120 4181,2 97,2 2,38

źródło: wyliczenia własne money.pl

Warto jednak dodać, że tak wysoka waloryzacja nie będzie tylko dobrym gestem rządzących. Od tego roku w Polsce obserwujemy inflację, czyli rosnące ceny towarów i usług. Gdyby emeryci dostali mniej niż 2 proc., to w ciągu roku byłoby ich stać na o wiele mniej.

Podwyżka obejmuje wszystkie świadczenia, czyli zarówno te finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i te wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nowe stawki wchodzą w życie co roku od 1 marca. Większe emerytury renciści pobiorą więc dopiero za 9 miesięcy.

W 2017 roku najwyższe podwyżki dostali ci, którzy dostają najmniej. Wszystko przez zapowiedzi PiS jeszcze z kampanii wyborczej. Politycy partii rządzącej zapewniali, że nikt nie będzie już miał emerytury niższej niż 1000 zł. Decyzją minister Rafalskiej więc minimalne świadczenie wynosi już nie 882,56 zł, ale okrągły 1000 zł. To oznacza wzrost o jedną ósmą. Oczywiście, by otrzymywać minimalną emeryturę, trzeba spełnić kilka wymagań, w tym chociażby udokumentować odpowiedni staż pracy.

W tej chwili nie ma informacji, by znów najbiedniejsi seniorzy otrzymali najwięcej. Nie wygląda też na to, by rząd znów zdecydował się na podwyżkę gwarantowaną. Od 1 marca 2017 roku niektórzy emeryci i renciści dostali gwarantowane 10 zł. Jak to możliwe? To, co poniżej 2272,73 zł, oznacza jednakową podwyżkę dla wszystkich - o równe 10 zł brutto. Zatem ktoś, kto do tej pory dostawał 1700 zł, od marca otrzyma 1710 zł. I niższy wskaźnik nic tu nie zmienia.