To on rzucił wyzwanie Disneyowi. Dziś najbogatszy Chińczyk wyprzedaje parki rozrywki

Wang Jianlin, prezes grupy Dalian Wanda, ogłosił plany sprzedaży 91 proc. udziałów w należących do niego atrakcjach turystycznych na rzecz Sunac China Holdings. Oferta to 9,3 mld dol. Ten ruch oznacza koniec wielkich planów najbogatszego Chińczyka, by rozbić Disneya w Chinach.

Wang Jianlin poprzysiągł, że rozbije potęgę Disneya w Chinach. Przyrównał własne parki rozrywki Dalian Wanda Group do stada wilków, które już ostrzą kły na amerykańskiego konkurenta. – Disney naprawdę nie powinien był przyjeżdżać do Chin – mówił jeszcze w 2016 roku Wang Jianlin, cytowany przez CNN Money.

Parki rozrywki miały być główną siłą Wang. Sukces dwóch nowo powstałych parków - w Nanchang i Hefei - zainspirował go do inwestycji za granicą – informował w poprzednim raporcie rocznym.

Wang porzucił jednak plany. Wraz z końcem lipca pozbędzie się 91 proc. udziałów w parkach rozrywki. Zgodnie z wartą ponad 9,3 mld dol. umową pozbędzie się również 76 hoteli, ale parki rozrywki wciąż będą operować marką firmy.

Jak zapowiedział Wang Jianlin, sprzedaż powinna poprawić bilans Wandy. - Stosunek długów do aktywów w grupie gwałtownie spadnie – stwierdził w wywiadzie dla magazynu Caixin.

Zadłużenie firmy związane jest z agresywną ekspansją, jaką prowadził Wang Jianlin. Jak przypomina CNN Money, najbogatszy Chińczyk inwestował miliardy w przemysł rozrywkowy, głównie w USA. W ubiegłym roku wykupił amerykański teatr AMC Entertainment Holdings, jak również studio filmowe Legendary Entertainment w Hollywood warte 3,5 mld dol.

Wang Jianlin miał odważne plany. Zainteresowany był również kupnem całej tzw. "Wielkiej Szóstki" Hollywood, czyli studiów filmowych: 20th Century Fox, Warner Bros., Paramount Pictures, Columbia Pictures, Universal Pictures i Walt Disney Pictures. – Tylko wykupienie całej szóstki pozwoli na budowę filmowego imperium. To niezbędny krok – powiedział agencji Reutersa w sierpniu 2016 roku. – Gdyby któryś z szefów zechciał odsprzedać studio, znalazłby we mnie kupca – dodał.

Przypomnijmy, że Wanda ma około 49 proc. udziałów w Paramount Pictures. Od 2012 roku posiada także 75 proc. sal kinowych największej w USA sieci kin AMC, które kupiła za 2,6 mld dol. Do Dalian Wanda Group należy ponad 200 luksusowych nieruchomości.

Wang tworzy w Chinach coś na kształt Hollywood. Jego Oriental Metropolis Movie ma pochłonąć 8 mld dol., a pierwszy etap prac gotowy był w 2016 roku. Miliarder obiecał również, że zainwestuje 3,6 mln dol do 2024 r. w EuropaCity, gigantyczne centrum rozrywki pod Paryżem.

Wang Jianlin ma jednak kłopot z władzami Chin, które - jak podaje CNN Money - torpedują kolejne inwestycje zagraniczne, aby zahamować odpływ kapitału. Chiny wydają bowiem setki miliardów dolarów na wsparcie własnej waluty, ograniczając inwestycje i przejęcia zagranicą.



Wang Jianlin lokowany jest na 18 pozycji listy Forbesa wśród najbogatszych ludzi świata. Wartość jego majątku szacowana jest na 31,2 mld dol. To również najbogatszy człowiek w Chinach.