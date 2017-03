"Znajdźcie nam spawacza z Donbasu". Ukraińcy ratują polski rynek pracy

39 proc. polskich firm rozważa zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Powodem są problemy ze znalezieniem ludzi do pracy. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, bezrobocie w Polsce wynosi zaledwie 5,4 proc.

- Dostajemy od naszych klientów zlecenia "znajdźcie mi spawacza z Donbasu", albo szukamy pracowników z zakładów zbrojeniowych w Charkowie - mówi Maciej Witucki, prezes Work Service. Według różnych szacunków w naszym kraju pracuje między 800 tys. a 1 mln Ukraińców.

Rynek pracownika

Jak wynika z opublikowanego w czwartek raportu Work Service, sytuacja na rynku pracy jest dla pracowników coraz bardziej korzystna. Firmom brakuje rąk do pracy - co trzecia w najbliższych miesiącach planuje rekrutację, a 28,8 proc. zapowiada podwyżki. Żaden pracodawca nie chce ścinać płac - to pierwszy taki przypadek w historii badań prowadzonych przez Work Service.

53,1 proc. badanych pracowników spodziewa się, że ich wynagrodzenie wkrótce wzrośnie, a 45,4 proc. już dostało w zeszłym roku podwyżkę. - Niemal 29 proc. firm zapowiada, że będzie podnosić wynagrodzenia swoim pracownikom, a to najwyższe wskazanie w historii naszych badań i wynik lepszy o ponad 15 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego roku. Najlepszą koniunkturę widać w sektorze handlowym i produkcyjnym. Tam właśnie w pierwszej kolejności zobaczymy wyższe płace - komentuje Witucki.

Rekordowo mało Polaków boi się zwolnienia z pracy. Taką obawę ma 17,9 proc. badanych, czyli najmniej od 2014 r. Tyle samo chcę prace zmienić. Najczęściej dlatego, że chce więcej zarabiać albo nie ma w obecnej pracy widoków na awans. Co piąty Polak dostał w ciągu ostatniego roku ofertę pracy, o którą nawet się nie starał. To według ekspertów Work Service pokazuje, jak firmy próbują walczyć o pracowników.

Ukraińca zatrudnię

Warto zauważyć, że aktywnych zawodowo jest około 17 mln Polaków. Grupę biernych zawodowo szacuje się na około 13 mln. Na tle krajów europejskich odsetek aktywnych na rynku pracy jest niewielki. Mimo to, rąk do pracy brakuje. Według danych Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia wynosiła w Polsce w styczniu zaledwie 5,4 proc. Według danych GUS natomiast że wskaźnik bezrobocia w Polsce w styczniu wyniósł 8,6 proc. wobec 8,3 proc. w grudniu ubiegłego roku. To najniższa styczniowa stopa bezrobocia od 26 lat.

Witucki spodziewa się, że bezrobocie w Polsce będzie nadal malało, a pracodawcy będą mieć coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników. Już teraz co trzeci pracodawca deklaruje, że ma taki problem. Najtrudniej znaleźć pracowników niższego i średniego szczebla. Największe problemy z rekrutacją mają duże firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników.

Dlatego firmy w poszukiwaniu pracowników coraz częściej patrzą na wschód. 39 proc. polskich firm rozważa zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Warto zauważyć, że tę średnią pracodawcy działający w sektorze publicznym. Wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją Ukraińców chce zatrudniać ponad 55 proc. W branży handlowej pracowników ze wschodu chce zatrudnić niemal 39 proc. Dla firm usługowych jest to ponad 33 proc.

Polska nie jest jedynym krajem, do którego Ukraińcy jeżdżą do pracy. Choć u nas pracuje ich najwięcej, to chętnie jeżdżą też na Węgry, do Niemiec i Hiszpanii.

Czeka nas okres intensywnego poszukiwania pracowników. Bezrobocie w Polsce będzie nadal malało, a pracodawcy będą mieć największe od ćwierć wieku problemy ze znalezieniem pracowników.