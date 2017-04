Wotum nieufności dla rządu. Szydło: rządzi PiS i pieniądze są i będą

Fot. PAP/Paweł Supernak Beata Szydło na sejmowej mównicy

Gdy rządziliście mówiliście: nie da się, nie można. Ostatni rok pokazał, że to nie była prawda, wystarczyło się postarać. Da się i można, tylko trzeba chcieć - mówiła premier Beata Szydło do PO w sejmowej debacie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu.

Premier przypomniała, że w czasach rządów koalicji PO-PSL m.in. ówczesna premier Ewa Kopacz i Grzegorz Schetyna mówili, że nie ma pieniędzy na program 500+ i nie będzie. - A co się okazało? Rządzi PiS i pieniądze są i będą. I ja po raz kolejny zadaję pytanie: gdzie były te pieniądze? Niektórzy mówią - wystarczy nie kraść - powiedziała premier.

Jak dodała, w czasie podróży po Polsce słyszy od ludzi, że "może wystarczyło dobrze i uczciwie rządzić, może trzeba było nie kraść.

- W tym miejscu powiem także z satysfakcją: przyjmuję, że teraz 500+ zaczęło się wam już podobać. Wam się podoba, bo teraz chcecie je rozszerzyć także na pierwsze dziecko. I mam przekonanie, że tak jak mówicie, tak na pewno nie zrobicie. Przypomnę rzecz, którą mówiliście przed poprzednimi wyborami: że na pewno nie podniesiecie wieku emerytalnego. I co? 67, proszę bardzo - zauważyła premier.

Premier @BeataSzydlo w #Sejm: Rok działania programu #Rodzina500plus to radykalne zmniejszenie ubóstwa w Polsce. -- Kancelaria Premiera (@PremierRP) 7 kwietnia 2017

- Pierwszą rzeczą, którą zrobicie, gdybyście doszli do władzy, to zlikwidujecie 500+. Przypomniałam państwa słowa, bo one są najlepszym podsumowaniem waszych rządów: nie da się, nie można. Ostatni rok pokazał, że to nie była prawda, wystarczyło się postarać. da się i można, tylko trzeba chcieć - powiedziała premier zwracając się do posłów PO.

Rok ambitnych projektów

- Ten rok to duża dynamika prac związanych z rozwojem gospodarki. Przystępujemy do realizacji ambitnych inwestycji w tym Centralnego Portu Lotniczego - wskazała premier Beata Szydło w sejmowej debacie nad wnioskiem PO o wotum nieufności wobec jej rządu.

Szefowa rządu poinformowała, że do końca 2017 r. zakończone zostaną trzy duże reformy: edukacji, zdrowia o raz wymiaru sądownictwa. Zaznaczyła, że w tym roku nastąpi duża dynamika prac związanych z rozwojem gospodarki. - Przystępujemy do realizacji ambitnych inwestycji, w tym Centralnego Portu Lotniczego - wskazała.

- Jeszcze w tym roku zaczną powstawać mieszkania w ramach programu Mieszkanie+, uruchamiamy ambitny program dofinansowania dróg lokalnych - dodała Szydło.

Premier poinformowała też, że po reformie górnictwa przyszedł czas na energetykę. - Resort energetyki przystąpił do realizacji projektu modernizacji polskiej energetyki - podkreśliła

Jak dodała kolejnym wyzwaniem dla rządu ma być system emerytalny. - Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą poprawić sytuację polskich emerytów. Przygotowujemy kolejne propozycje w zakresie wsparcia dla rodzin - zapewniła Szydło.

"Rząd uratował polskie górnictwo"

Górnictwo jest jednym z kół zamachowych naszej gospodarki, rząd PiS uratował polskie górnictwo - podkreśliła premier Beata Szydło w sejmowej debacie nad wnioskiem PO o wotum nieufności wobec jej rządu.

- Zawsze powtarzaliśmy, że górnictwo jest jednym z kół zamachowych naszej gospodarki - zaznaczyła.

Szefowa rządu zwróciła uwagę, że jej rząd zmienił podejście do polskiego przemysłu wydobywczego. - Dziś polskie górnictwo wychodzi na prostą. Powstała największa spółka węglowa w UE - zauważyła. Przypomniała o sfinalizowaniu procesu łączenia Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu Węglowego. - To ogromna szansa dla polskiego górnictwa, gospodarki regionu - podkreśliła.

Premier @BeataSzydlo w #Sejm: Dziś polskie górnictwo wychodzi na prostą. Powstała największa spółka górnicza w UE #DobraZmiana -- Kancelaria Premiera (@PremierRP) 7 kwietnia 2017

Jak tłumaczyła, to połączenie ugruntuje silną pozycję Polskiej Grupy Górniczej na rynku. Gdyby do tego procesu nie doszło to Katowicki Holding Węglowy skazany byłby na upadłość, a tysiące osób skazanych byłoby na utratę pracy - zaznaczyła. - Wam o to chodziło, a my to górnictwo uratowaliśmy - podkreśliła szefowa rządu.

Premier Szydło odniosła się też do kwestii uszczelniania VAT, poprzez walkę z karuzelami podatkowymi. - Ostatnie lata to raj dla takich oszustów, teraz to się skończyło - podkreśliła.

- Teraz wiemy dlaczego podczas waszych rządów nic się nie dało i na nic nie było pieniędzy. Wy ignorowaliście takie wyłudzenia; nie kiwnęliście palcem, by wykrywać oszustów, aby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na cele społeczne - powiedziała premier.