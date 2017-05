Coraz większy optymizm wśród przedsiębiorców. To koniec spowolnienia w inwestycjach

Fot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Mali i średni przedsiębiorcy planują najwyższe wydatki inwestycyjne od 6 lat - podaje Instytut Keralla Research, badający nastroje wśród polskich firm. Jednocześnie wiele z nich wskazuje, że "jest duży kłopot z rekrutacją i nie ma kim zapełnić wakatów".

Instytut Keralla Research od 8 lat publikuje co kwartał wskaźnik nastrojów wśród firm reprezentujących głównie sektor MŚP. Wskaźnik powstaje na podstawie cyklicznych badań wśród 500 przedsiębiorstw.

Z najnowszego badania wynika, że optymizm wśród przedsiębiorców wyraźnie rośnie. Widać to we wzroście wskaźnika nastrojów KERNA o blisko 14 pkt. proc. k/k.

- Informacja szczególnie warta odnotowania, to znacząca zmiana w obszarze zatrudnienia. Subindeks dotyczący zatrudnienia wzrósł o 5 pkt. a z badania wynika, że byłby on jeszcze większy, ponieważ respondenci w trakcie wywiadów wielokrotnie informowali, że niestety ich zatrudnienie pozostanie na niezmienionym poziomie tylko dlatego, że jest duży kłopot z rekrutacją i nie ma kim zapełnić wakatów - mówi Izabella Młynarczyk z Keralla Research.

Z najnowszej edycji badania wynika, że w drugim kwartale 39,8 proc. badanych firm spodziewa się korzystnych zmian w przedsiębiorstwie. W stosunku do ostatniego odczytu liczba przedsiębiorców przewidujących pozytywną sytuację w firmie wzrosła o 12,2 pkt proc.. Oznacza to, że od 6 miesięcy utrzymuje się korzystny trend i liczba optymistów sukcesywnie wzrasta.

A wraz ze wzrostem optymizmu, rośnie też chęć do inwestowania. Jeżeli taka prognoza się potwierdzi, będzie to oznaczało, że widoczny zwłaszcza w ubiegłym roku okres załamania w inwestycjach mamy już za sobą.

Jak podaje Keralla Research, w tej edycji badania wskaźnik odpowiadający za badanie skłonności do nowych inwestycji wzrósł o 7,1 pkt. k/k. "Jest to też najlepszy odczyt na przestrzeni ostatnich sześciu lat i co ważne wydatkować będzie więcej firm z grupy małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Firmy w drugim kwartale zamierzają inwestować w nowe maszyny, oprogramowanie. Utrzymuje się też skłonność do inwestowania we floty służbowe" - czytamy w informacji Keralla Research.

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu bezrobocie spadło z 8,5 do 8,1 proc. To wynik nawet lepszy niż wcześniej wyliczało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które na podstawie danych z urzędów pracy zapowiadało, że będziemy mieli do czynienia z 26-letnim rekordem na poziomie 8,2 proc.