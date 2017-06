Europejskie wydatki na wojsko nie pozwolą przeciwstawić się Rosji. Polska jedyna w NATO zwiększa budżet armii

Fot. Peter Gronemann / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Europa słabnie, podczas gdy Rosja podnosi gotowość sił zbrojnych - wynika z najnowszej analizy wydatków na cele wojskowe przygotowanej przez PISM. - Polska przez 10 lat podtrzymywała trend zwiększający wydatki na armię, jako jedyna spośród krajów NATO - przypomina w rozmowie z money.pl dr Marcin Terlikowski.

Podczas gdy Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i USA w dużej mierze zredukowały ilość pieniędzy przeznaczanych za armię, Rosja rośnie w siłę wydając coraz większe środki na modernizację i zbrojenie. To wnioski z analizy wydatków wojskowych sześciu wybranych państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ciągu ostatniej dekady.

Francja, Niemicy, Wielka Brytania, Włochy, Rosja i USA w sumie przeznaczają na obronność 85 proc. ogólnych wydatków wszystkich 57 członków OBWE. Jak wynika z przesłanego money.pl raportu PISM, te kraje jednak różnią się w podejściu do finansowania zbrojeń.

USA i cztery zachodnie państwa europejskie analizowane przez PISM znacznie ograniczyły wydatki na obronność. To w znacznej mierze wynik kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w 2009 roku i który zmusił rządy europejskie do wprowadzenia surowych środków oszczędnościowych.

Wydatki wojskowe (w cenach stałych liczone w milionach dol.) Kraj 2007 20016 Francja 54 164 55 681 Niemcy 38 364 40 985 Włochy 33 114 27 966 Rosja 37 698 70 345 Wielka Brytania 61 610 54 217 Stany Zjednoczone 636 674 606 233 Źródło: PISM na podstawie bazy danych SIPRI Wydatki wojskowe 1949-2016.

Rosja natomiast systematycznie zwiększała swoje wydatki wojskowe w całym badanym okresie. W 2016 roku kraj ten niemal podwoił swoje wydatki na obronność z około 37,7 mld dol. do 70,3 mld. dol. Rosja przeznaczyła więc na armię odpowiednio 3,4 proc. i 5,3 proc PKB

Polska w rosyjskim trendzie?

Chociaż nasz kraj nie został objęty analizą PISM, zapytaliśmy o to, jak wygląda Polska na tle państw OECD w kwestii wydatków na armię.



- Polska przez 10 lat podtrzymywała trend zwiększania wydatków na armię jako jedyna spośród krajów NATO. Budżet MON rósł zarówno rok do roku, jak i w cenach stałych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat środki przeznaczane na obronność stale się zwiększały - przypomina w rozmowie z money.pl dr Marcin Terlikowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

To oznacza, że w przeciwieństwie do np. Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i nawet USA przeznaczamy na cele wojskowe coraz większe fundusze. Tym samym, można powiedzieć, że wpisujemy się w trend rosyjski.

.@KownackiBartosz wydatki na armię powinny rosnąć,powinna być zwiększana,modernizowana.To nie powinno budzić wątpliwości posłów -- Ministerstwo Obrony (@MON_GOV_PL) 25 kwietnia 2017

Ile pieniędzy wydajemy? Według Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) z siedzibą w Sztokholmie rocznie przeznaczmy na zbrojenia kwotę 9,34 mld dol. To lokuje nas na 24. miejscu na świecie.

- Motorem wzrostu tych wydatków było wpisanie ustawowego obowiązku przeznaczania najpierw 1,95 proc. PKB na obronność, a obecnie 2 proc. PKB. Jako że nie doświadczyliśmy recesji, co roku przeznaczamy coraz więcej pieniędzy na armię – zaznacza dr Terlikowski z PISM.

Europa słabnie. Nadzieja w USA

W ciągu ostatniej dekady najbardziej znaczące kraje europejskie obniżyły swoje wydatki na armię. W Wielkiej Brytanii z poziomu 2,55 proc. PKB budżet wojskowy zredukowano do 2,2 proc. PKB, we Francji z 2,4 proc. do 1,8 proc., w Niemczech z 1,3 proc. do 1,2 proc. a we Włoszech - z 1,4 proc. do 1,1 proc.



Prócz tego kraje te zmniejszyły liczbę wojsk, zredukowały ilość sprzętu niezbędnego do prowadzenia klasycznego konfliktu o dużej intensywności oraz zmniejszały lub utrzymywały na tym samym poziomie gotowość swoich sił zbrojnych.

Check out the interactive webpage showing the latest SIPRI data on military spending in 2016. https://t.co/VBXMhjukG8 #military #security pic.twitter.com/IZte8Pu6kg -- SIPRI (@SIPRIorg) 8 czerwca 2017

- Europa ewidentnie słabnie. Bez zaangażowania USA, militarnie nie byłaby w stanie obronić państw Bałtyckich przed Rosją. Gdyby Trump wypowiedział Traktat Waszyngtoński, NATO oparte tylko o europejskie wojska przestałoby stanowić realną siłę mogącą przeciwstawić się rosnącemu potencjałowi Rosji w Europie - przekonuje dr Maciej Terlikowski. - To jednak rozważania hipotetyczne, bo nierealne jest, aby USA wypowiedziały Sojusz z Europą - podkreśla.

Pomimo pewnych cięć, Rosja zachowała większość personelu wojskowego w Europie. Chociaż jej liczba wojsk jest mniejsza niż Ameryki, to i tak ma więcej żołnierzy niż Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i amerykańskie sił z stacjonujące w Europie razem wzięte – wynika z analizy PISM.



- Po szczycie NATO w Warszawie, wojska USA jednak wracają do Europy. Kryzys z 2014 roku na Ukrainie zakwestionował trend, w którym obecność amerykańskich wojsk w naszym regionie malała. Teraz decyzjami z 2016 roku liczba żołnierzy w Europie wzrasta. W 2017 będzie u nas niemal tysiąc żołnierzy NATO, z czego większość to Amerykanie oraz dodatkowo amerykańska brygady pancerna. Z zapowiedzi administracji Donalda Trumpa wynika, że obecność USA w Europie wciąż będzie się zwiększać - wyjaśnia ekspert PISM.

5,5 mld euro więcej na obronę Europy

- Mieszkańcy Europy martwią się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci - stwierdził w środę wiceszef KE, komisarz ds. inwestycji Jyrki Katainen. Decyzją Komisji Europejskiej roczne wydatki Wspólnoty na obronność mają się zwiększyć się o 5,5 mld euro.

Dodatkowo uruchomiony został specjalny Europejski Fundusz Obronny, który ma pomóc państwom członkowskim lepiej wydawać pieniądze np. na zbrojenia i podnieść bezpieczeństwo UE.

Fundusz będzie składał się z dwóch części, z których pierwsza dotyczy badań naukowych. Do końca 2019 roku na ten cel ma zostać przeznaczonych 90 mln euro, przy czym 25 mln euro przydzielono na rok 2017 - podała Polska Agencja Prasowa. Środki na badania mają zwiększyć się po 2020 roku - od tego momentu corocznie ma trafiać na ten cel 500 mln euro.



Druga część Funduszu to 500 mln euro w latach 2019-2020, a dalej roku pula ma się zwiększyć do 1 mld euro rocznie. W założeniu na inwestycje w rozwój zdolności obronnych przeznaczanych ma być 5 mld euro rocznie po 2020 r. Będą to np. dopłaty do inwestycji w rozwój technologii dronów lub łączności satelitarnej lub zakupu większej liczby śmigłowców.

- Europa musi stać się gwarantem bezpieczeństwa. Z funduszu wspierane będą wspólne badania naukowe w dziedzinie obrony i wspólny rozwój zdolności obronnych. Będzie mieć on zatem przełomowe znaczenie dla strategicznej autonomii UE oraz konkurencyjności przemysłu obronnego w Europie, w tym dla wielu małych i średnich firm oraz spółek o średniej kapitalizacji wchodzących w skład łańcucha dostaw europejskiego przemysłu obronnego - powiedziała cytowana przez PAP komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska.



Czy te wydatki jednak zmienią układ sił w naszym regionie? - Dzięki Europejskiemu Funduszowi Obronnemu roczne wydatki Unii na obronność mają zwiększyć się o 5,5 mld euro. To jednak perspektywa na lata 2021-2027, której owoce będziemy mogli ocenić za dekadę. To, czy ta kwota coś zmieni w układzie sił, będzie zależeć od tego, czy skutecznie będzie ona pozyskiwana oraz na co i w jaki sposób te pieniądze będą wydawane – komentuje środową decyzję Komisji Europejskiej ekspert PISM.