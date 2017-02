Pensje Polaków urosły w ciągu roku o ponad 4 procent. GUS podał wyliczenia

Fot. Bartosz KRUPA/East News

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w ciągu roku o 4,2 procenta - podaje Główny Urząd Statystyczny. W 2016 roku zarabialiśmy średnio 4047,21 zł.

Zarobki pod koniec roku szybko rosły. W czwartym kwartale przeciętna pensja wynosiła 4218,92 zł. To spory skok w porównaniu do trzeciego kwartału, kiedy to średnia wypłata sięgała 4055,04 zł (to wzrost o 4 procent).

W tym roku pensje mają rosnąć jeszcze szybciej. Dwa miesiące temu NBP prognozował, że w ciągu najbliższego roku nasze pensje wzrosną średnio o 5 proc. Unijne badania również prognozują wzrost, ale nieco mniejszy.

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu nie oznaczają jednak, że tyle zarabia przeciętny Polak. Jest to bowiem średnia wyciągnięta z wypłat wszystkich pracujących. Bardziej miarodajne są dane o dominancie, bo jest to faktyczna wartość najczęściej występujących zarobków.

Jak pisaliśmy pod koniec października zeszłego roku, najwięcej Polaków zarabiało wtedy około 3 tysiące brutto, czyli 2156 złotych na rękę.