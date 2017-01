Wzrost PKB był zawyżany? Waldemar Pawlak odpowiada Morawieckiemu

Wzrost gospodarczy w czasach rządów PO był przeszacowany w górę - uważa Mateusz Morawiecki. - Nie sądzę, by tak było - odpowiada mu Waldemar Pawlak, wicepremier w dwóch rządach Donalda Tuska. Zauważa też, że można dokonać rewizji dotyczących eksportu do których odwołuje się Morawiecki, ale to realnie nic nie zmieni.



- Prawdopodobnie chodzi o to, żeby cyfry wyglądały lepiej - ocenił Pawlak, pytany w programie #dzieńdobryPolsko o motywacje Morawieckiego. - Jeżeli się obniży szacunki PKB czy eksportu, to maleje baza, czyli współczesny PKB będzie cyfrowo większy w stosunku do poprzedniego

- To są takie operacje, gdy na cyfrach coś się zmienia, ale w rzeczywistości nie ma tego dobrobytu więcej, czy więcej dorobku do podziału - dodał były wicepremier i minister gospodarki.

Morawiecki twierdzi, że co najmniej 20 lub 30 mld zł eksportu w roku 2014 czy 2015 to był eksport fikcyjny wynikający z pustych faktur VAT. - To znaczy, że de facto wzrost gospodarczy w roku 2014-2015 był zdecydowanie przeszacowany w górę - ocenił Morawiecki w drodze powrotnej ze szczytu w Davos.

Zasugerował tym samym, że polska gospodarka za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego rosła wolniej niż szacował to Główny Urząd Statystyczny.