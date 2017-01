Lasy Państwowe wstrzymują odstrzał żubrów. Rusza kontrola w Nadleśnictwie Borki

Fot. WOJCIECH ZATWARNICKI/REPORTER

Będzie kontrola dotycząc odstrzeliwania żubrów w Nadleśnictwie Borki . Ma ona dotyczyć lat 2012-2016. Decyzję w tej sprawie podjął szef Lasów Państwowych. Tymczasowo wstrzymano też sprzedaż praw do strzelania do tych zwierząt.

Zgodnie z decyzją szefa LP kontrola ma potrwać do 31 stycznia. Do tego czasy nadleśnictwo Borki ma zakaz sprzedaży praw do polowania na żubry. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zwierzęta będą odstrzeliwane przez pracowników Lasów.

- Zrobimy wszystko co możliwe, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie mogą dotyczyć odstrzeliwania żubrów - mówi Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP.

Jak przekazano, kontrola dotyczyć ma Nadleśnictwa Borki (RDLP Białystok). To tam najczęściej polowano na zwierzęta. Jak już informowaliśmy prawa do takiego odstrzału kosztowały nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zawsze jednak wybierano jedynie żubry, które musiały z różnych powodów być wyeliminowane.

- Kontrola dotyczyć ma samego wnioskowania o pozwolenia na odstrzał oraz o sprzedawanie samych praw do odstrzału. Do tego czasu zamroziliśmy też możliwość strzelania do żubrów w przypadku, gdy takie pozwolenie zostało wydane wcześniej - mówi WP money Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Jak przypomina, sama decyzja o odstrzale żubrów należy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ekolodzy, w tym na przykład Greenpeace, zwracali jednak uwagę, że nie powinno się sprzedawać praw do strzelania do zwierząt chronionych. Twierdzili też, że żubry w nadleśnictwie Borki są niemalże hodowane na potrzeby myśliwych.

- Dobrze, że Lasy Państwowe zajęły się sprawą. Czekamy na wyniki ich badań. Wtedy będziemy mogli je komentować. Nadal stoimy na stanowisku, że trzeba uregulować i lepiej pilnować sprawy odstrzału zwierząt chronionych - przekazała nam Marianna Hoszowska z Greenpeace.